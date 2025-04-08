BRENT PETROL AĞUSTOS 2021'DEN BU YANA İLK KEZ 65 DOLARIN ALTINI GÖRDÜ





Geçen hafta petrol fiyatları da Trump'ın tarifeleri, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) açıklamaları ve Çinin misillemeleri nedeniyle değer kaybetti.





Trump'ın tarifelerinin küresel büyümeyi olumsuz etkileyeceğine yönelik endişelerin yanı sıra, OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkeler (OPEC+) grubunun kademeli üretim artış kararına sadık kalacağını açıklaması, talep daralmasıyla birlikte arz fazlası endişelerini artırarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.





OPEC+ grubu, 3 Nisan'da yaptığı açıklamada, 1 Nisan itibarıyla günlük 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintisini kademeli bir şekilde sonlandırarak mayısta günlük 411 bin varillik üretim artışı yapacaklarını bildirdi.





Trump'ın tarife adımlarına Çin'den gelen misillemelerin küresel büyüme üzerinde baskı oluşturacağına yönelik endişeler ve petrol arzının artacağına dair haber akışı petrol fiyatlarının Nisan 2021'den bu yana ilk kez 63,85 dolara kadar gerilemesinde etkili oldu.





Öte yandan, Goldman Sachs, OPEC+'ın arz artışı ve küresel ticaret savaşının resesyona yol açma riski nedeniyle Brent petrol için 2024 ortalama fiyat tahminini yüzde 5,5 düşürerek varil başına 69 dolara çekti. 2026 yılı için ise Brent petrol tahminini yüzde 9 oranında düşürerek 62 dolara indirdi.





Bu gelişmelerle geçen hafta Brent petrolün varil fiyatı yüzde 9,2 azalırken, New York Ticaret Borsasında işlem gören doğal gazın İngiliz termal birimi (MMBtu) cinsinden fiyatı da yüzde 6,1 değer kaybetti.