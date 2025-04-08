ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimi ve küresel gelişmeler Brent petrol fiyatları Ağustos 2021'den bu yan ilk kez 65 doların altına indi. Petrol fiyatlarındaki düşüşün motorin ve benzin fiyatlarına da yansıması bekleniyor. Son olarak LPG satış fiyatında 82 kuruşluk indirim olacağı açıklanmıştı. Peki benzin ve motorin fiyatlarına indirim geldi mi? Akaryakıt indirimi ne zaman gelecek? İstanbul, Ankara, İzmir'de fiyatlar nedir? İşte konuyla ilgili son gelişmeler.
Akaryakıt fiyatlarındaki gelişmeler yakından takip edilirken, motorin ve benzin fiyatlarında önemli indirimlerin gelmesi bekleniyor. Brent petrol 65 dolar ile son 4 yılın en düşük seviyelerini gördü. Peki benzin ve motorin fiyatlarına ne kadar indirim gelecek? İşte akaryakıt fiyatlarındaki son durum ve indirim ile ilgili açıklamalar.
BENZİN VE MOTORİN İNDİRİMİ GELDİ Mİ?
Akaryakıt fiyatlarına beklenen indirim ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Benzin ve motorine yapılacak indirimlerin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
İNDİRİM İLE BENZİN VE MOTORİN FİYATI NE KADAR OLACAK?
Akaryakıtta 3 liralık bir indirim gerçekleşmesi durumunda İstanbul'da benzin 43.72 liraya, motorin 43.83 liraya, Ankara'da benzin 44.29 liraya, motorin 44.57 liraya, İzmir'de benzin 44.65 liraya, motorinin 44.93 liraya düşmesi bekleniyor.
BRENT PETROL AĞUSTOS 2021'DEN BU YANA İLK KEZ 65 DOLARIN ALTINI GÖRDÜ
Geçen hafta petrol fiyatları da Trump'ın tarifeleri, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) açıklamaları ve Çinin misillemeleri nedeniyle değer kaybetti.
Trump'ın tarifelerinin küresel büyümeyi olumsuz etkileyeceğine yönelik endişelerin yanı sıra, OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkeler (OPEC+) grubunun kademeli üretim artış kararına sadık kalacağını açıklaması, talep daralmasıyla birlikte arz fazlası endişelerini artırarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.
OPEC+ grubu, 3 Nisan'da yaptığı açıklamada, 1 Nisan itibarıyla günlük 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintisini kademeli bir şekilde sonlandırarak mayısta günlük 411 bin varillik üretim artışı yapacaklarını bildirdi.
Trump'ın tarife adımlarına Çin'den gelen misillemelerin küresel büyüme üzerinde baskı oluşturacağına yönelik endişeler ve petrol arzının artacağına dair haber akışı petrol fiyatlarının Nisan 2021'den bu yana ilk kez 63,85 dolara kadar gerilemesinde etkili oldu.
Öte yandan, Goldman Sachs, OPEC+'ın arz artışı ve küresel ticaret savaşının resesyona yol açma riski nedeniyle Brent petrol için 2024 ortalama fiyat tahminini yüzde 5,5 düşürerek varil başına 69 dolara çekti. 2026 yılı için ise Brent petrol tahminini yüzde 9 oranında düşürerek 62 dolara indirdi.
Bu gelişmelerle geçen hafta Brent petrolün varil fiyatı yüzde 9,2 azalırken, New York Ticaret Borsasında işlem gören doğal gazın İngiliz termal birimi (MMBtu) cinsinden fiyatı da yüzde 6,1 değer kaybetti.
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 46.57 TL
Motorin litre fiyatı: 46.71 TL
LPG litre fiyatı: 27.59 TL
Ankara güncel akaryakıt fiyatları
Ankara'da benzin litre fiyatı: 47.29 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 47.57 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 28.09 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
İzmir’de benzin litre fiyatı: 47.65 TL
İzmir’de motorin litre fiyatı: 47.93 TL
İzmir’de LPG litre fiyatı: 28.04 TL
LPG'YE İNDİRİM GELDİ
Otogazın litre satış fiyatına 82 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar bu geceden itibaren tabelalara yansıyacak.