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Öğretmenlere ek ders ücretleri ne zaman yatacak? Ders saatlerine göre ek ücretler...

Öğretmenlere ek ders ücretleri ne zaman yatacak? Ders saatlerine göre ek ücretler...

12:318/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Öğretmenlere ek ders ücreti
Öğretmenlere ek ders ücreti

Nisan ayı öğretmen ek ders ücretleri için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nda! Ocak ayında yapılan zammın ardından 141,25 TL'ye yükselen ek ders ücretlerinin bu ay ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Öğretmenler, Nisan 2025 ek ders ücretlerinin bayram öncesinde hesaplara yatıp yatmayacağını araştırıyor. İşte, ek ders ücretlerinin yatırılacağı tarih ve detaylar...

Öğretmenlerin merakla beklediği ek ders ücretleri, Nisan 2025’te yine Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre yatırılacak. 2025 yılı için yapılan ücret artışı sonrası, ek ders ücreti 141,25 TL’ye yükseldi. Ancak, Nisan ayında bayram tatili nedeniyle ek ders ödemelerinin yapılacağı tarihte bir değişiklik yaşanabilir. MEB'in açıklamalarına göre, Mart ayına ait ek ders ücretleri, bayram tatilinin ardından 7-10 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacak. Öğretmenler, bu tarihler arasında maaşlarına ek ders ücretlerini de yansıtacak.

EK DERS NE ZAMAN YATACAK?

Ek ders ücretleri idari tatilde kurumlardaki personelin izinde olması nedeni ile muhasebeleştirilememişti.

Ödenecek ek ders ücretleri ile ilgili işlemlerin en geç 10 Nisan tarihine kadar tamamlanması bekleniyor.

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