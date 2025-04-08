Öğretmenlere ek ders ücretleri ne zaman yatacak? Ders saatlerine göre ek ücretler...

Öğretmenlerin merakla beklediği ek ders ücretleri, Nisan 2025’te yine Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre yatırılacak. 2025 yılı için yapılan ücret artışı sonrası, ek ders ücreti 141,25 TL’ye yükseldi. Ancak, Nisan ayında bayram tatili nedeniyle ek ders ödemelerinin yapılacağı tarihte bir değişiklik yaşanabilir. MEB'in açıklamalarına göre, Mart ayına ait ek ders ücretleri, bayram tatilinin ardından 7-10 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacak. Öğretmenler, bu tarihler arasında maaşlarına ek ders ücretlerini de yansıtacak.