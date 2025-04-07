2024 yılı itibarıyla konuttan yıllık 33 bin lira, iş yerinden ise 230 bin lira ve üzeri gelir elde eden mülk sahipleri gelir vergisi ödeyecek. Sınır altında gelir elde edenler beyanname verme zorunluluğuna tabi değil. Kira geliri elde eden mülk sahipleri için vergi dönemi sona eriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği takvime göre 2024 yılına ait kira gelir vergisi beyannamesi verme süresi, 7 Nisan 2025 Pazartesi günü sona eriyor. Peki, Kimler kira beyannamesi vermek zorunda? Kira beyannamesi nasıl ödenir? İşte detaylar...

1 /5 Gelir vergisi ödeme ekranı için son saatlere girildi. Mükelleflerin 2024 yılında elde ettikleri gelirlere yönelik beyanname verme ve vergi ödeme süreleri uzatılmıştı. Kişiler ve şirketlerden tahsil edilen gelir vergisi arasında kira gelir beyannamesi de yer alıyor. Vergi mükellefleri ise ''Gelir vergisi taksit tarihleri ve vergi dilimleri'' araştırmasını yapıyor.

2 /5 KİRA BEYANNAMESİ NE ZAMANA KADAR VERİLECEK?

Normal şartlarda kira beyannamesi 1 Mart ile 2 Nisan tarihleri arasında verilecekti ancak Gelir İdaresi Başkanlığı sürenin 7 Nisan 2025 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı. X hesabından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; "2 Nisan 2025 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 takvim yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin 185 Sıra http://No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri’ne sitemizden (http://gib.gov.tr) ulaşabilirsiniz."



3 /5 KİMLER KİRA BEYANNAMESİ VERMEK ZORUNDA?

Konut ya da iş yeri sahipleri, 2024 yılı içerisinde elde ettikleri kira gelirlerine göre beyanname vermek zorundadır. Bu kapsamda;

Konut sahipleri, yıllık kira geliri 33.000 TL’yi aşıyorsa, İşyeri sahipleri, yıllık kira geliri 230.000 TL’yi aşıyorsa, kira gelir vergisi beyannamesi vermeleri gerekmektedir. Bu sınırların altındaki kira gelirleri için ise herhangi bir vergi yükümlülüğü bulunmamaktadır.



4 /5 BEYANNAME NASIL VERİLİR?

Kira gelir vergisi beyannamesi, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi olan www.gib.gov.tr adresinden dijital ortamda verilebilir. Ayrıca, mükellefler istedikleri takdirde anlaşmalı bankalar veya vergi daireleri üzerinden de beyanname ve ödeme işlemlerini gerçekleştirebilir.