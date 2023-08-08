Instagram mesaj istekleri kapatma işlemi nasıl yapılır? sorusuna geçmeden önce ilk olarak Instagram hakkında kısa bir bilgi verdikten sonra haberimizin konusu olan Instagram’da mesaj isteklerini kapatma ve açma yöntemlerini tek tek anlatalım.

Instagram , Meta Platforms'a ait bir fotoğraf ve video paylaşım sosyal ağ hizmetidir. Uygulama, kullanıcıların filtrelerle düzenlenebilen, hashtaglerle organize edilebilen ve coğrafi etiketleme ile konumla ilişkilendirilebilen medya yüklemesine olanak tanır. Bugün, Instagram'ın dünya çapında 1 milyardan fazla aktif kullanıcısı var. Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biridir ve özellikle gençler arasında popülerdir. İşte Instagram mesaj engeli koyma ve kaldırma nasıl yapılır? sorusunun cevabı.

Instagram'da görmek istemediğiniz yorumların veya mesaj isteklerinin gizlenmesi

Instagram'da görmek istemediğiniz, rahatsız edici olabilecek yorumları ve mesaj isteklerini gizlemenin birkaç yolu vardır.

Topluluk Kurallarımıza aykırı olmayan ancak uygunsuz, saygısızca veya rahatsız edici olabilecek içerikleri (ör. ırkçı karalamalar, küfürlü sözcükler ya da dolandırıcılıklar), Gizlenen Sözcükler ayarını kullanarak gizleyebilirsiniz. Ayrıca gizlemek istediğiniz sözcükleri, sözcük öbeklerini, sayıları ve ifade simgelerini içeren bir özel liste de oluşturabilirsiniz.

Gizlenen yorumların toplam yorum sayısına dahil edildiğini ve bir yorum ya da mesaj gizlendiğinde yorumu veya mesajı gönderen kişinin bunu bilmeyeceğini unutmayın.

Instagram mesaj istekleri kapatma işlemi nasıl yapılır?

Aşağıdaki ayarları açarak görmek istemediğiniz yorumları ve mesaj isteklerini gizlemeyi seçebilirsiniz:

Yorumları gizle : Yaygın rahatsız edici sözcükleri, söz gruplarını veya ifade simgelerini içeren yorumlar otomatik olarak filtrelenir veya gizlenir. Bu ayar varsayılan olarak açıktır ancak ayarı istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

Gelişmiş yorum filtreleme : Rahatsız edici sözcükler veya söz grupları içerebilecek daha da fazla yorumu filtreleyip gizleyin. Takip ettiğiniz ve sizi takip eden kişilerin yorumları gizlenmez. Bu ayar varsayılan olarak kapalıdır ancak ayarı istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

Mesaj isteklerini gizle : Dolandırıcılıklar veya rahatsız edici sözcükler, söz grupları ya da ifade simgeleri içerebilecek mesaj istekleri, gizlenen istekler klasörünüzde görünür. Bu ayar varsayılan olarak kapalıdır ancak ayarı istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Not: Instagram, siz şikayet etmediğiniz sürece mesajlarınızı göremez.

Gizli mesaj istekleri ayarını yalnızca Android ve iPhone için Instagram uygulamasından yönetebileceğinizi unutmayın.

Instagram sohbette gönderdiğiniz bir mesajın gönderiminin iptal edilmesi

Instagram sohbette gönderdiğiniz bir mesajın gönderiminin iptal edilmesi için şu yolları takip edin:

Bir mesajın gönderimini iptal ettiğinizde bu mesaj sohbette yer alan insanlara artık gösterilmez. Mesaj gönderdiğiniz kişilerin mesajınızı zaten görmüş olabileceğini aklınızda bulundurun.

Veri İndirme dosyanızın, Instagram hesabınızdan gönderimini iptal ettiğiniz mesajları içermediğini unutmayın.

Instagram mesaj engeli nasıl kalkar?Instagram uygulamasını kaldırıp yeniden yükleyin. Daha sonra bir kullanıcıya mesaj göndermeyi deneyin. Telefonunuzu tamamen kapatın ve yeniden başlatın. Telefonunuzun ayarlar kısmından Instagram önbelleğini temizleyin.

Instagram mesaj engeli nasıl anlaşılır?

Engel yediğiniz kişinin kullanıcı adını girdikten sonra bir deneme amaçlı mesaj gönderebilirsiniz. Mesajı gönderdiğinizde göndermiş olduğunuz mesajın gitmediğine ilişkin bir uyarı ile karşı karşıya kalınırsa o kişi sizi engellemiş demektir.

Instagram engel yedim nasıl kaldırılır?

Instagram'da Engel Kaldırma işlemi için şu yolları aşmanız gerekiyor:

Profilinizden ayarlar bölümüne girin.

Gizlilik ayarları kısmına tıklayın.

Engellenmiş hesaplar kısmına girin.

Burada listelenen hesaplardan istediğiniz bir tanesinin engelini kaldırabilirsiniz.

Instagram'da mesaj engellenmesini önlemek için, dikkatli olmalısınız. Spam, şiddet, nefret söylemi, cinsel içerik ve Instagram'ın koşullarını veya politikalarını ihlal eden mesajlar göndermeyin.Instagram'da mesaj engellenmesini önlemek için, aşağıdakileri yapabilirsiniz:

Spam göndermeyin. Şiddet veya nefret söylemi içeren mesajlar göndermeyin. Cinsel içerikli mesajlar göndermeyin. Instagram'ın koşullarını veya politikalarını ihlal eden mesajlar göndermeyin.

Instagram engeli ne kadar sürer?

Yani Instagram tarafından verilen takip ve beğeni engelini kaldırmak için 18 saatlik bir bekleme süresi gerekir. Instagram Engeli Beklemeden Nasıl Kalkar? Instagram'ın koymuş olduğu beğeni ve takip engelini beklemeden kaldırmak mümkün değildir.

Instagram kısıtlama engeli ne zaman kalkar?

Instagram Kısıtlama ne kadar sürer? Sahte hesaplara engel olmak veya kullanım kalitesini artırmak için getirilen bu yöntem belli bir süre yeni hesap takip etmeyi engelliyor. 24 saat içerisinde kaç hesabın takip edildiğine bakan uygulama kısıtlama süresini de 24 ile 48 saat içerisinde değiştirebiliyor.

Instagram'ın özellikleri neler?

Instagram'ın popüler bir sosyal medya platformu yapan çeşitli özellikleri vardır. Bu özellikler şunları içerir:

Filtreler : Instagram, kullanıcıların fotoğraflarını ve videolarını düzenleyebilecekleri çeşitli filtreler sunar. Bu filtreler, fotoğrafın veya videonun parlaklığını, kontrastını, doygunluğunu ve diğer yönlerini değiştirebilir.

Hashtag'ler : Instagram kullanıcıları, fotoğraflarını ve videolarını hashtag'ler kullanarak organize edebilir. Hashtag'ler, # sembolüyle başlayan anahtar kelimelerdir. Kullanıcılar bir hashtag'i aradığında, o hashtag ile etiketlenmiş tüm fotoğrafları ve videoları göreceklerdir.

Coğrafi etiketleme : Instagram kullanıcıları, fotoğraflarını ve videolarını coğrafi etiketleyebilir. Bu, fotoğraflarını ve videolarını belirli bir konumla ilişkilendirmeleri anlamına gelir. Kullanıcılar bir coğrafi etiketli fotoğrafı veya videoyu görüntülediğinde, konumu bir harita üzerinde göreceklerdir.

Hikayeler : Instagram Hikayeleri, 24 saat sonra kaybolan geçici gönderilerdir. Bu, daha rahat veya spontane fotoğraf ve videoları paylaşmanın popüler bir yoludur.