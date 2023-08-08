Instagram mesaj engeli koyma
Instagram'da görmek istemediğiniz yorumların veya mesaj isteklerinin gizlenmesi
Instagram'da görmek istemediğiniz, rahatsız edici olabilecek yorumları ve mesaj isteklerini gizlemenin birkaç yolu vardır.
Topluluk Kurallarımıza aykırı olmayan ancak uygunsuz, saygısızca veya rahatsız edici olabilecek içerikleri (ör. ırkçı karalamalar, küfürlü sözcükler ya da dolandırıcılıklar), Gizlenen Sözcükler ayarını kullanarak gizleyebilirsiniz. Ayrıca gizlemek istediğiniz sözcükleri, sözcük öbeklerini, sayıları ve ifade simgelerini içeren bir özel liste de oluşturabilirsiniz.
Gizlenen yorumların toplam yorum sayısına dahil edildiğini ve bir yorum ya da mesaj gizlendiğinde yorumu veya mesajı gönderen kişinin bunu bilmeyeceğini unutmayın.
Instagram mesaj istekleri kapatma işlemi nasıl yapılır?
Aşağıdaki ayarları açarak görmek istemediğiniz yorumları ve mesaj isteklerini gizlemeyi seçebilirsiniz:
Gizli mesaj istekleri ayarını yalnızca Android ve iPhone için Instagram uygulamasından yönetebileceğinizi unutmayın.
Instagram sohbette gönderdiğiniz bir mesajın gönderiminin iptal edilmesi
Instagram sohbette gönderdiğiniz bir mesajın gönderiminin iptal edilmesi için şu yolları takip edin:
Bir mesajın gönderimini iptal ettiğinizde bu mesaj sohbette yer alan insanlara artık gösterilmez. Mesaj gönderdiğiniz kişilerin mesajınızı zaten görmüş olabileceğini aklınızda bulundurun.
Veri İndirme dosyanızın, Instagram hesabınızdan gönderimini iptal ettiğiniz mesajları içermediğini unutmayın.
Instagram mesaj engeli nasıl kalkar?Instagram uygulamasını kaldırıp yeniden yükleyin. Daha sonra bir kullanıcıya mesaj göndermeyi deneyin. Telefonunuzu tamamen kapatın ve yeniden başlatın. Telefonunuzun ayarlar kısmından Instagram önbelleğini temizleyin.
Instagram mesaj engeli nasıl anlaşılır?
Engel yediğiniz kişinin kullanıcı adını girdikten sonra bir deneme amaçlı mesaj gönderebilirsiniz. Mesajı gönderdiğinizde göndermiş olduğunuz mesajın gitmediğine ilişkin bir uyarı ile karşı karşıya kalınırsa o kişi sizi engellemiş demektir.
Instagram engel yedim nasıl kaldırılır?
Instagram'da Engel Kaldırma işlemi için şu yolları aşmanız gerekiyor:
- Profilinizden ayarlar bölümüne girin.
- Gizlilik ayarları kısmına tıklayın.
- Engellenmiş hesaplar kısmına girin.
Burada listelenen hesaplardan istediğiniz bir tanesinin engelini kaldırabilirsiniz.
Instagram'da mesaj engellenmesini önlemek için, dikkatli olmalısınız. Spam, şiddet, nefret söylemi, cinsel içerik ve Instagram'ın koşullarını veya politikalarını ihlal eden mesajlar göndermeyin.Instagram'da mesaj engellenmesini önlemek için, aşağıdakileri yapabilirsiniz:
- Spam göndermeyin.
- Şiddet veya nefret söylemi içeren mesajlar göndermeyin.
- Cinsel içerikli mesajlar göndermeyin.
- Instagram'ın koşullarını veya politikalarını ihlal eden mesajlar göndermeyin.
Instagram engeli ne kadar sürer?
Yani Instagram tarafından verilen takip ve beğeni engelini kaldırmak için 18 saatlik bir bekleme süresi gerekir. Instagram Engeli Beklemeden Nasıl Kalkar? Instagram'ın koymuş olduğu beğeni ve takip engelini beklemeden kaldırmak mümkün değildir.
Instagram kısıtlama engeli ne zaman kalkar?
Instagram Kısıtlama ne kadar sürer? Sahte hesaplara engel olmak veya kullanım kalitesini artırmak için getirilen bu yöntem belli bir süre yeni hesap takip etmeyi engelliyor. 24 saat içerisinde kaç hesabın takip edildiğine bakan uygulama kısıtlama süresini de 24 ile 48 saat içerisinde değiştirebiliyor.
Instagram'ın özellikleri neler?
Instagram'ın popüler bir sosyal medya platformu yapan çeşitli özellikleri vardır. Bu özellikler şunları içerir: