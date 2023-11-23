Instagram Reels video indirme özelliğini duyurdu.
Meta Platforms tarafından geliştirilen popüler sosyal medya platformu Instagram, Reels video indirme özelliğini duyurdu. Instagram Yöneticisi Adam Mosseri tarafından duyurulan yeni özellik kullanıcıların uzun zamandır beklediği özellikler arasında yer alıyordu. Instagram kullanıcıları, artık üçüncü taraf uygulamalara başvurmaya gerek kalmadan Reels videolarını kolay bir şekilde indirebilecek. Peki, Instagram Reels video indirme nasıl yapılır? İşte sorunun cevabı.
INSTAGRAM REELS VİDEO İNDİRME NASIL YAPILIR?
- Reels videosunda olduğunuz sırada paylaşma anlamına gelen kağıt uçak simgesine dokunun.
- Açılan pencerede alt kısımda yer alan yana doğru kayabilen butonlar arasından “İndir” seçeneğine dokunun.
- Videonun galerinize kaydedilmesini bekleyin.
INSTAGRAM’DA KAYDEDİLEN REELS NASIL PAYLAŞILIR?
- Akışta fotoğraf veya videonun altındaki 'ok' simgesine dokunun.
- Gönderiyi/Videoyu/Reels videosunu hikayene ekle'ye dokunun.
- Sağ alttaki 'sağ ok' simgesine dokunun.
- Paylaş'a dokunun.
INSTAGRAM VİDEOLARI WHATSAPP DURUMDA NASIL PAYLAŞILIR?
Instagram'daki videoları WhatsApp durumunda paylaşmak için adım adım yapmanız gerekenler:
- Instagram'da gördüğünüz bir videoyu WhatsApp durumunuzda paylaşmanız için videonun sağ üst köşesinde yer alan üç nokta işaretine basın.
- Karşınıza gelen menüden WhatsApp'ta Paylaş seçeneğine dokunun ve göndermek istediğiniz kişiyi seçin.
- Göndermek istediğiniz kişiyi seçtikten sonra 'Gönder' butonuna basın.