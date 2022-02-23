Instagram "Keşfet" Geçmişi Nasıl Silinir? İnstagram Keşfet Sıfırlama!

Instagram, kullanıcıların fotoğraf ve video paylaşmalarını sağlayan en popüler sosyal medya uygulamalarından biridir. Instagram keşfet bölümü bazı kullanıcıların kaldırmak istediği veya sıfırlamak istediği bi bölüm olabilir. Yazımızda Instagram uygulamasında keşfet sayfanızı nasıl sıfırlayacağınızdan bahsedeceğiz.

INSTAGRAM KEŞFET NEDİR?

Keşfet özelliği kullanıcıların birbirinden habersiz şekilde Instagram’a eklediği ve zamanla diğer kullanıcılar tarafından sevilen gönderilerden oluşur.

INSTAGRAM KEŞFET NEDEN SIFIRLANIR?

Instagram uygulaması, kullanıcısına her seferinde daha iyi bir deneyim sunmaya çalışır. Uygulama, kullanıcının görüntülediği profilleri, beğendiği resimleri ve arama geçmişi gibi diğer bazı şeyleri analiz eder ve buna dayalı olarak uygulama, keşif sayfasında özelleştirilmiş beslemeyi gösterir. Bu, kullanıcının beğendiği kategorilerden daha fazla resim ve video keşfetmesini sağlar.

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Ancak bazen keşfet sayfası alakasız içerik veya tekrar eden içerik vermeye başlar. Bu, Instagram'daki keşif sayfanızı temizlemek ve sıfırlamak için iyi bir göstergedir. Aşağıda verilenler, keşif sayfasının nasıl temizleneceği ve sıfırlanacağı ile ilgili adımlardır.

INSTAGRAM KEŞFET NASIL SIFIRLANIR?

Adımlar: Instagram keşfet sayfası sıfırlama

Instagram uygulamasını açın ve hesabınıza giriş yapın.

Sağ alt köşedeki profil resminizin simgesine tıklayın.

Profil sayfanız açıldığında, sağ üst köşedeki menü simgesine tıklayın.

Açılır menüden 'Ayarlar' seçeneğine tıklayın.

Seçenek güvenliğinde seçin.

Şimdi 'arama geçmişi' seçeneğine tıklayın.

Şimdi 'Arama geçmişini temizle'yi tıklayın. Bu, yaptığınız önceki tüm aramaları siler.

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Sonuç olarak, Instagram keşfet sayfanız sıfırlanacaktır.