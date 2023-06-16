İnstagram dondurma, silme ve kapatma işlemlerini anlattık.
INSTAGRAM HESAP KURTARMA
INSTAGRAM HESAP SİLME
- Hesabınızı kalıcı olarak silmek için:
- 1. ADIM:adresine gidiniz.Instagram internet sitesine giriş yapmadıysanız, öncelikle giriş yapmanız istenir. Hesabınızı Instagram uygulamasının içinden silemezsiniz.
- 2. ADIM:Hesabını neden siliyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın veşifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kalıcı olarak silme seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünür.
- 3. ADIM: Hesabımı kalıcı olarak sil'e tıklayın veya dokunun.
INSTAGRAM HESABI KAPATMA VE DONDURMA
- 1.Adım:instagram.com'a bir mobil tarayıcıdan veya bilgisayardangirişyapın. (Instagram hesabınızı Instagram uygulamasının içinden geçici olarak kapatamazsınız.)
- 2.Adım:Sağ üst kısımdakiinsan simgesinedokunun veya tıklayın veProfili Düzenle'yi seçin.
- 3.Adım:Ekranda aşağıya inin, sağ alttaki Hesabımı geçici olarakkapat'a dokunun veya tıklayın.
- 4.Adım:Hesabını neden kapatıyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın veşifrenizi tekrar girin.Hesabınızı kapatma seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünür.
- Hesabı Geçici Olarak Kapat'a dokunun veya tıklayın.
- Böylelikleinstagram dondurmaişlemini 4 adımda gerçekleştirebilirsiniz.
INSTAGRAM DONDURMA LİNKİ
Aşağıdaki link üzerinden instagram a giriş yapın.
Hesabını dondurmak için ayrıca şifre bilgisi de gerekmektedir.
Hesabını sadece haftada bir kapatabilirsin.
Aşağıdaki düğmeye bastığında, sen tekrar giriş yaparak hesabını yeniden etkinleştirene dek fotoğrafların, yorumların ve beğenmelerin gizli olacaktır.
INSTAGRAM KEŞFET SİLME VE SIFIRLAMA NASIL YAPILIR?
Milyonlarca kullanıcı olan Instagram'da çok sayıda kullanıcı video ve fotoğraf içerikleri üretiyor. Instagram algoritması kullanıcıların izlediği videolar, videolardaki görüntüleme sayısı görüntüleme süresi, kaydettiği içerik, beğendiği ve yorum yaptığı içerik türüne göre Keşfet bölümünde kullanıcıların ilgisini çektiğini düşündüğü bazı içerikler sunuyor. Bu sunduğu içerikler bazı algoritmik hesaplamalara, matematiğe dayanıyor. Fakat bu hesaplama her zaman iyi çalışmıyor. Ya da kullanıcılar bazı gönderileri her ne pahasına olursa olsun Instagram keşfet bölümünde görmek istemeyebiliyor. Bu nedenle kullanıcılar, Instagram keşfet bölümünü sıfırlamak istiyor. Peki, ınstagram keşfet nasıl silinir? İşte adım adım detaylar.
INSTAGRAM KEŞFET SIFIRLAMA
- Instagram Keşfet sıfırlama gönderiye özel işlem:
- 1. adım: Instagram mobil uygulamasını açın.
- 2. adım:Keşfetsayfasını açın.
- 3. adım: Artık görmek istemediğiniz bir gönderiyi açın.
- 4. adım: Sağ üst köşedeki yan yana üç nokta butonuna dokunun.
- 5. adım:İlgilenmiyorumseçeneğine dokunun.
- Görmek istemediğiniz tüm gönderilere aynı işlemi uygulayabilirsiniz.
TOPLU INSTAGRAM KEŞFET SIFIRLAMA
- Instagram Keşfet sıfırlama toplu işlem:
- 1. adım: Instagram mobil uygulamasını açın.
- 2. adım:Profilsayfanızı açın.
- 3. adım:Ayarlarsayfasını açın.
- 4. adım :Güvenliksekmesini açın.
- 5. adım :Arama Geçmişini Temizlesekmesini açın.
- 6. adım:Tümünü Temizleseçeneğine dokunun.
- 7. adım: İşlemi onaylayın.
INSTAGRAM'I TELEFONDAN SİLİNCE NE OLUR?
Hesap silme işlemi ile uygulamayı telefondan silme işlemleri farklı şeylerdir. Uygulamayı silme işlemi hesap hareketlerinizi etkilemez.
INSTAGRAM'I SİLİNCİ HESABINIZ SİLİNİR Mİ?
- Hayır. Uygulamanın kaldırılması veya silinmesi hesabınızı kalıcı olarak silmez. Uygulamayı telefonunuzdan kaldırır.
UYGULAMAYI SİLİNCE TAKİPÇİLERİNİZ SİLİNİR Mİ?
Hayır. Uygulamanın kaldırılması Instagram takipçilerinizi etkilemez. Takipçiler izlemeyi bırakmaya karar vermedikçe, uygulamayı kaldırarak hiçbir takipçi kaybetmeyeceksiniz.
INSTAGRAM NEDİR?
Instagram, akıllı telefonlar için popüler bir fotoğraf paylaşım uygulamasıdır . Diğer sosyal ağlarla karşılaştırıldığında, Instagram nispeten basittir - sadece arkadaşlarınızla fotoğrafları paylaşmaya odaklanmıştır.
Sizde Instagram'ı silme, kapatma ya da dondurma işlemlerini neden yaptığınızı bizimle yorumda paylaşabilirsiniz.