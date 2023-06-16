Instagram hesap silme işlemini 3 maddede

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Instagram dondurma

ve kapatma işlemlerinin nasıl yapıldığını ise 4 madde de kısaca anlattık. Ayrıca

Instagram hesap dondurma linkine

de direkt yazımızdan ulaşabilirsiniz. Instagram kullanmaktan sıkıldıysanız ya da çok zaman harcıyorsanız ve hesabınızı kapatmak, silmek ya da geçici süreyle

dondurmak