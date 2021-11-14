Instagram Şifremi Unuttum: Instagram şifre değiştirme ve sıfırlama

Instagram hesabınız yakın zamanda ele geçirildiyse veya Instagram şifrenizi unuttuysanız Instagram hesabınızın şifresini değiştirmeniz, yenilemeniz veya sıfırlamanız gerekecektir. Çoğu kişi Instagram hesabının şifresini unutması nedeniyle giremediğinde panik olur. Ancak birkaç kolay adım ile Instagram hesabınızı şifre yenileyerek kullanmaya devam edeceğinizi bilmeniz gerekir. Yazımızda Instagram hesap şifresini unutanlar veya Instagram hesabı ele geçirilmiş olanlar için Instagramşifre yenileme, sıfırlama işlemlerini sıraladık.

INSTAGRAM ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Instagram şifrenizi dilediğiniz zaman mobil uygulama veya masaüstünde web sitesinin Ayarlar menüsünden değiştirebilirsiniz.

Instagram'a Facebook üzerinden giriş yaparsanız, Facebook'u kullanarak şifrenizi güncellemeniz gerekir.

Instagram şifrenizi kaybeder veya unutursanız, giriş ekranında şifre alanının altındaki bir bağlantıdan şifrenizi sıfırlayabilirsiniz.

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İster bilgisayarınızda ister mobil cihazınızda Instagram şifrenizi değiştirmek istiyorsanız bunu sadece birkaç adımda yapabilirsiniz. Ancak, Facebook'u kullanarak Instagram'a giriş yaparsanız, şifrenizi Instagram üzerinden değil Facebook ayarlarından değiştirmeniz gerektiğini unutmayın.

MOBİL UYGULAMADA INSTAGRAM ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Mobil uygulamada Instagram şifrenizi nasıl değiştirirsiniz? Mobil uygulamada şifrenizi değiştirme adımları hem iOS hem de Android için temelde aynıdır.

1. Instagram uygulamasını açın.

2. Profil sayfanıza gitmek için sağ alt köşedeki hesap simgenize dokunun.

3. Ekranın sağ üst köşesindeki üç yatay çizgi simgesine ve ardından Ayarlar'a tıklayın.

5. Güvenlik'i seçin.

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6. Güvenlik sayfasında Parola'ya tıklayın.

7. Mevcut parolanızı girin ve ardından kullanmak istediğiniz yeni parolayı yazın. İşiniz bittiğinde Kaydet'e (iOS kullanıyorsanız) veya onay işaretine (Android'de) dokunun.

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INSTAGRAM ANDROİD GİRİŞ EKRANI

INSTAGRAM IOS GİRİŞ EKRANI

Masaüstü sitesinde Instagram şifrenizi nasıl değiştirirsiniz?

1. Instagram web sitesini bir web tarayıcısında açın.

2. Pencerenin sağ üst köşesindeki hesap simgesine tıklayın ve açılır menüden Profil'e tıklayın.

3. Profili Düzenle bağlantısının sağındaki dişli simgesine tıklayın.

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4. Açılır pencerede Parolayı Değiştir'e tıklayın.

5. Mevcut parolanızı girin ve ardından kullanmak istediğiniz yeni parolayı yazın. İşiniz bittiğinde, Şifreyi Değiştir'i tıklayın.

MASAÜSTÜNDE INSTAGRAM GİRİŞ

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Instagram şifrenizi unuttuysanız nasıl sıfırlayabilirsiniz?

Parolanızı kaybettiyseniz veya unuttuysanız, sıfırlamanız gerekebilir. Bunu, mobil uygulamadaki giriş ekranından veya masaüstündeki bir tarayıcıdan yapabilirsiniz.

Mobil uygulamada:

1.Mobil cihazınızda, giriş ekranını görmek için Instagram'ı açın. Kullanıcı adı ve şifre alanlarının altında Oturum açarken yardım alın (Android telefon kullanıyorsanız) veya Parolanızı mı unuttunuz? (İOS kullanıyorsanız) kısmına tıklayın.

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2. Bir Android telefonunuz varsa, e-posta adresinizi, telefon numaranızı veya kullanıcı adınızı girin ve İleri'ye tıklayın. Bir iPhone kullanıyorsanız, hangi sekmeyi kullanmak istediğinizi seçin (Kullanıcı Adı veya Telefon) ve hesabınızla ilişkili uygun kimlik bilgilerini girin, ardından İleri'ye tıklayın.

3. Parolanızı sıfırlamak için talimatları içeren bir mesaj alacaksınız.

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Masaüstü sitesinde:

1. Bir web tarayıcısında Instagram web sitesine gidin ve oturum açma ekranında, kullanıcı adı ve parola alanlarının altında Parolanızı mı unuttunuz? seçeneğine tıklayın.

2. E-posta adresinizi, telefon numaranızı veya kullanıcı adınızı girin ve Giriş Bağlantısını Gönder'e tıklayın.

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3. Parolanızı sıfırlamak için talimatları içeren bir mesaj alacaksınız.