iPhone orjinal şarj aleti nasıl anlaşılır?

İlk bakışta, orijinal bir iPhone kablosundan sahte bir veri kablosunu ayırt etmek zordur. Yüksek fiyat etiketlerini göz önünde bulundurarak, satın alınan ürünün orijinal olduğunu ve sahte olmadığını öğrenmek önemlidir. Bu yazı, orijinal ve Apple sertifikalı bir iPhone kablosunu sahte olanlara karşı nasıl tanımlayacağınız konusunda size rehberlik eder. Ayrıca orjinal olmayan şarj kablolarını kullanmanın etkilerini de yazımızın içeriğinden öğrenmiş olacaksınız. İşte orijinal Apple aksesuarlarını satın aldığınızdan emin olmak için bazı kolay ipuçları...

IPHONE ORJİNAL ŞARJ ALETİ NASIL ANLAŞILIR?

Ucuz ve orijinal görünümlü ancak taklit iPhone kablolarının orijinali ile sahtesinini birbirinden ayırt etmek zor. Bununla birlikte, orijinal bir iPhone kablosunu sahte olandan ayırt etmek için kullanabileceğiniz açıklayıcı işaretler vardır.

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Deneyimsiz biri için orijinal bir iPhone kablosu ile sahte bir iPhone kablosunu tespit etmek zor olabilir, ancak aşağıdaki öğeleri kontrol etmek, orijinal bir iPhone kablosunu sahte olandan ayırt etmenize yardımcı olacaktır:

1. Orijinal iPhone kablolarının ambalajlarında MFi rozeti bulunur.

2. Orijinal Apple USB kablosunun üzerinde seri numaraları vardır.

3. Orijinal iPhone kablosu ve sertifikalı olanlar iyi yapılmış Lightning konektör uçlarına sahiptir.

4. Orijinal Apple kabloları için Apple önyüklemesi, 7,7 mm x 12 mm'dedir.

5. Orijinal Apple kabloları için Apple önyüklemesi, gri/metalik ön panel eklerine sahiptir.

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6. Sertifikalı kabloların USB kabuklarında eşit aralıklı kilitler bulunur.

7. Orijinal şarj kablolarının USB bağlantı noktalarında altın kaplama vardır.

8. Orijinal iPhone kablolarının üzerinde pürüzsüz bir USB yüzey kaplaması bulunur.

9.Orijinal veri kabloları, tek tip bir USB bağlantı yalıtkan yüzeyine sahiptir. Buna da dikkat edilmesi gerekir.

SAHTE IPHONE ŞARJ ALETİ KULLANMAK NELERE YOL AÇAR?

Sahte şarj kablolarının kullanılması, iOS cihazlarınızda birçok soruna neden olabilir. Bunlardan bazıları:

• Kötü malzeme kalitesi: Sahte kablolar, üzerlerinde kullanılan malzemelerin kalitesi nedeniyle kolayca zarar görür. Sahte şarj kablolarının çoğu, fiyatları düşük tutmak için düşük kaliteli malzemeler kullanır.

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• Senkronizasyon sorunları: Sahte bir iPhone şarj kablosu kullanırsanız bilgisayarınız veya dizüstü bilgisayarınız iPhone'unuzu tanımayabilir.

• iPhone kabloyu tanımayabilir: iPhone'unuz orjinal olmayan şarj kablosu ise şarj etmeyi reddedebilir ve aksesuarı desteklemediğine dair bir uyarı gönderebilir.

• Yavaş şarj ve veri aktarımı: Sahte ürünler Apple tarafından belirlenen standartlara uymadığından sahte kabloların çoğu yavaş şarj olabilir. Ayrıca, bilgisayardan telefona veri aktarımlarının tamamlanması sonsuza kadar sürebilir.

• iPhone zarar görebilir: Düşük kaliteli ürünler, sonunda cihazınızda elektrik ve yazılım sorunlarına neden olabilir. Testler ayrıca sahte iPhone şarj cihazları kullanma riskini de doğrular. Risk, basit bir arızadan yangın ve elektrik çarpması kadar ciddi risklere kadar uzanır.

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APPLE SERTİFİKALI IPHONE ŞARJ KABLOLARI NASIL DIR?

Apple sertifikalı iPhone kabloları, üçüncü taraf üreticiler tarafından yapılan ancak kullanılabilirlik ve kalite açısından Apple'ın onayına sahip aksesuarlardır. Sertifikalı aksesuarların ambalajında “made for iPhone” MFi logosu bulunur. MFi aksesuarları güvenlidir ve Apple'ın en yüksek standartlarına uygundur.

APPLE SERTİFİKALI IPHONE ŞARJ KABLOLARI ORJİNAL KABLOLAR KADAR GÜVENLİ MİDİR?

Apple sertifikalı ancak Apple olmayan iPhone kabloları, diğer üreticiler tarafından üretilen ancak Apple'ın gerektirdiği özelliklere ve kaliteye sahip iPhone kablolarıdır. Bu tür teller iPhone'unuz için güvenli kabul edilir.

ORJİNAL IPHONE ŞARJ KABLOSU İLE APPLE SERTİFİKALI ŞARJ KABLOSU ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Orijinal bir iPhone kablosu ile MFi kabloları arasındaki tek fark, üreticilerdir. Kalite ve işlevsellik aynı seviyede olmalıdır.