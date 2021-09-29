Microsoft Word'de en sık kullanılan klavye ve fare kısayolları

Microsoft Word, iyi bir kelime işlemcidir. Metin tabanlı bir belgeyi işlemek, biçimlendirmek, işlemek, kaydetmek, yazdırmak, paylaşmak için kullanılan yaygın bir uygulamadır. Microsoft Word'de metin üzerinde bir değişiklik yapılması aşamasında kullanılacak kısayol tuşları kullanıcılar için büyük kolaylık ve zaman kazandırmaktadır. İşte sizlere Microsoft Word'de hız kazandıracak kılavye ve fare kısayolları..

MİCROSOFT WORD KILAVYE KISAYOLLARI

Microsoft Word, tartışmasız gezegendeki en popüler kelime işlemcidir. Microsoft Word'ün birçok sürümü olsa da yazımızda genel olarak tüm sürümleri için kullanan kılavye kısayollarını derledik. İşte Microsoft Word'de en sık kullanılan kılavye kısayolları...

Kısayol-Açıklama

Ctrl+0: Paragrafın üstünde 6 punto boşluk arasında geçiş yapar.

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Ctrl+A: Sayfanın tüm içeriğini seçme.

Ctrl+B: Kalın vurgulanmış seçim.

Ctrl+C: Seçili metni kopyalar.

Ctrl+D: Yazı tipi tercihleri penceresini açar.

Ctrl+E: Satırı veya seçili metni ekranın ortasına hizalar.

Ctrl+F: Bul kutusunu açar.

Ctrl+I: İtalik vurgulanmış seçim.

Ctrl+J: Ekranı iki yana yaslamak için seçili metni veya satırı hizalar.

Ctrl+K: Bir köprü ekler.

Ctrl+L: Satırı veya seçili metni ekranın soluna hizalar.

Ctrl+M: Paragrafı girintiler.

Ctrl+N: Yeni, boş belge penceresi açar.

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Ctrl+O: Açılacak dosyayı seçmek için iletişim kutusunu veya sayfasını açar.

Ctrl+P: Yazdırma penceresini açar.

Ctrl+R: Satırı veya seçili metni ekranın sağına hizalar.

Ctrl+S: Açık belgeyi kaydeder. (Shift+F12 gibi.)

Alt+F, A: Belgeyi farklı bir dosya adıyla kaydeder.

Alt+X: Vurgulanan bir karakterin Unicode kodunu gösterir.

Ctrl+T: Asılı bir girinti oluşturur.

Ctrl+U: Seçili metnin altını çizer.

Ctrl+V: Yapıştırma.

Ctrl+W: Açık olan belgeyi kapatır.

Ctrl+X: Seçili metni keser.

Ctrl+Y: Gerçekleştirilen son eylemi yineler.

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Ctrl+Z: Son eylemi geri alır.

Ctrl+Shift+A: Seçili metni tamamı büyük harflere ayarlar.

Ctrl+Shift+D: Seçili metne çift alt çizgi ekler.

Ctrl+Shift+E: Revizyon izlemeyi etkinleştirin veya devre dışı bırakır.

Ctrl+Shift+F: Yazı tipini değiştirmek için Yazı Tipi penceresini açar.

Ctrl+Shift+L: Hızlı bir şekilde bir madde işareti noktası oluşturur.

Ctrl+Shift+>: Seçilen yazı tipini +1 punto 12 puntoya kadar artırır ve ardından yazı tipini +2 punto artırır.

Ctrl+]: Seçili yazı tipini +1 puan artırır.

Ctrl+Shift+<: 12pt veya daha düşükse seçili yazı tipini -1pts azalt; 12'nin üzerindeyse, yazı tipini +2pt azaltır.

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Ctrl+[: Seçili yazı tipini -1 punto azaltır.

Ctrl+/+C: Bir yüzde işareti (¢) ekler.

Ctrl+'+ : Vurgulu (keskin) işaretli bir karakter ekler; burada istediğiniz karakterdir. Örneğin, aksanlı bir é istiyorsanız, kısayol tuşu olarak Ctrl+'+e kullanırsınız. Aksan işaretini tersine çevirmek için, genellikle tilde işaretinde bulunan zıt aksan işaretini kullanır.

Ctrl+Shift+*: Yazdırılmayan karakterleri görüntüler veya gizler.

Ctrl+Sol ok: Bir sözcük sola hareket eder.

Ctrl+Sağ ok: Bir sözcük sağa gider.

Ctrl+Yukarı ok: Satırın veya paragrafın başına gider.

Ctrl+Aşağı ok: Paragrafın sonuna gider.

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Ctrl+Del: İmlecin sağındaki sözcüğü siler.

Ctrl+Geri tuşu: İmlecin solundaki kelimeyi siler.

Ctrl+End: İmleci belgenin sonuna taşır.

Ctrl+Home: İmleci belgenin başına taşır.

Ctrl+Spacebar: Çubuğu Vurgulanan metni varsayılan yazı tipine sıfırlar.

Ctrl+1: Tek boşluklu çizgiler.

Ctrl+2: Çift boşluklu çizgiler.

Ctrl+5: 1.5 satır aralığı.

Ctrl+=: Seçili metni alt simge olarak ayarlar.

Ctrl+Shift+=: Seçili metni üst simge olarak ayarlar.

Ctrl+Alt+T: Ticari marka (TM) sembolü ekler.

Ctrl+Alt+1: Metni başlık 1 olarak değiştirir.

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Ctrl+Alt+2: Metni başlık 2 olarak değiştirir.

Ctrl+Alt+3: Metni başlık 3 olarak değiştirir.

Ctrl+Alt+F2: Yeni belge açar.

Ctrl+F1: Görev Bölmesini Açar.

Ctrl+F2: Baskı önizlemesini görüntüler.

Ctrl+Shift+>: Seçili metnin yazı tipi boyutunu bir nokta artırır.

Ctrl+Shift+<: Seçili metnin yazı tipi boyutunu bir nokta küçültür.

Ctrl+Shift+F6: Başka bir açık Microsoft Word belgesine geçer.

Ctrl+Shift+F12: Belgeyi yazdırır.

F1: Yardımı açar.

F4: Gerçekleştirilen son eylemi tekrarlar (Word 2000+).

F5: Microsoft Word'de Bul, Değiştir ve Git penceresini açar.

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F7: Yazım denetimi ve dilbilgisi, seçili metin veya belgeyi denetler.

F12: Farklı Kaydet.

Shift+F3: Microsoft Word'deki metni büyük harften küçük harfe veya her kelimenin başında büyük harfe değiştirir.

Shift+F7: Seçili sözcük üzerinde bir Eş Anlamlılar denetimi çalıştırır.

Shift+F12: Açık belgeyi kaydeder. (Ctrl+S gibi.)

Shift+Enter: Yeni bir paragraf yerine yumuşak bir ara oluşturur.

Shift+Insert: Yapıştır.

Shift+Alt+D: Geçerli tarihi girer.

Shift+Alt+T: Geçerli saati girer.

Tablo kısayolları

Tab: Satırda sonraki hücreye geçme

Shift + Tab: Satırda önceki hücreye geçme

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Alt + Home / End: Satırda ilk ya da son hücreye gitme

Alt + Page Up / Page Down: Sütunda ilk ya da son hücreye gitme

Yukarı / Aşağı Ok: Önceki ya da sonraki satıra gitme

Shift + Yukarı / Aşağı Ok: Hücre seçimi

Alt + 5: Tüm tabloyu seçme

MİCROSOFT WORD FARE KISAYOLLARI

Tıklayın, basılı tutun ve sürükleyin: Metni, tıklayıp tuttuğunuz yerden, sürükleyip bıraktığınız noktaya kadar seçer.

Çift tıklama: Bir kelimeye çift tıklandığında kelimenin tamamı seçilir.

Boş bir satırın soluna, ortasına veya sağına çift tıklamak: Metnin sola, ortaya veya sağa hizalanmasını sağlar.

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Bir satırdaki metinden sonra herhangi bir yere çift tıklamak: Bir sekme durağı ayarlar.

Üçlü Tıklama: Farenin üç kez tıklatıldığı metnin satırını veya paragrafını seçer.

Ctrl+Fare tekerleği: Belgeyi yakınlaştırır ve uzaklaştırır.