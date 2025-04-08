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Proje okulları atama sonuçları nasıl öğrenilir? 2025 MEB personel.meb.gov.tr proje okulları öğretmen ataması sonuç ekranı

Proje okulları atama sonuçları nasıl öğrenilir? 2025 MEB personel.meb.gov.tr proje okulları öğretmen ataması sonuç ekranı

09:578/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Proje okullarında görev almak isteyen öğretmen ve yöneticilerin başvuru süreci tamamlandı. 12-17 Şubat’ta alınan başvuruların ardından gözler atama sonuçlarına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yapılacak öğretmen atamaları, bu yıl da binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Peki proje okulları atama sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilecek? İşte 2025 MEB personel.meb.gov.tr proje okulları öğretmen ataması sonuç ekranı.

Proje okulları öğretmen atamaları için geri sayım heyecanı devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca müdür, müdür yardımcısı ve öğretmen olarak atanacak adaylar, başvurularını 12-17 Şubat tarihleri arasında elektronik ortamda tamamladı.İlk olarak 3 Nisan 2025 tarihinde açıklanması beklenen sonuçlar, kamu çalışanlarının idari izinli olması nedeniyle ertelendi. Peki, proje okulları öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Proje okulu atama sonuçları, ilk olarak 3 Nisan 2025 tarihinde açıklanması planlanmıştı. Ancak, kamu çalışanlarının idari izinli olması nedeniyle bu tarih ertelendi. Sonuçlar, 8 Nisan 2025 tarihinden itibaren duyurulacak.

SONUÇ DUYURUSU PERSONEL MEB ÜZERİNDEN YAPILACAK

Proje okulları atama sonuçları duyurusu, personel.meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak.

PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI


PROJE OKULLARI ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

Başvurular 12-17 Şubat 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Bu süreçte binlerce öğretmen, il ve ilçe bazında tercihlerini yaparak değerlendirme sürecine girdi. Şimdi ise adaylar, Proje okulları atama sonuçları 2025 kapsamında tercih ettikleri okullara yerleşip yerleşmediklerini öğrenmeye hazırlanıyor.

Sonuçlar açıklandıktan sonra öğretmenler için ilişik kesme işlemleri 27 Haziran 2025 tarihinde başlayacak. Aynı şekilde yöneticiler için ilişik kesme tarihi 11 Temmuz 2025 olarak belirlendi. Proje okulları atama sonuçları 2025, görev değişiklikleri açısından öğretmenlerin hayatında önemli bir dönüm noktası olacak.





PROJE OKULUNA ATANMAK İÇİN ARANAN ŞARTLAR


Proje okullarına atanacak öğretmenlerde aranan şartlar, belirli bir eğitim ve deneyim düzeyini gerektiriyor. İşte, başvuruda bulunmak için yerine getirilmesi gereken temel koşullar:


657 Sayılı Kanuna Göre Görev Yapmak

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (A) ve (B) bentleri kapsamında öğretmen olarak görev yapıyor olması gerekiyor.


En Az 4 Yıl Öğretmenlik Deneyimi

Atama için başvuracak adayların, adaylık süresi dahil olmak üzere en az dört yıl öğretmenlik yapmış olmaları şart. Bu süre, proje okullarındaki ihtiyaçların karşılanması açısından önemli bir kriter.



Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü

Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen yerler dışındaki proje okullarına atanacak öğretmenlerin, ilgili mevzuat gereği bu yükümlülüğü tamamlamış, ertelemiş veya bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmaları gerekmektedir.


İhtiyaç Durumunda Esneklik

Öğretmen ihtiyacının karşılanamaması durumunda, dört yıl öğretmenlik yapmış olma koşulu dikkate alınmaksızın, diğer şartlar göz önünde bulundurularak atama yapılabilecektir.




Yerel Atama Tercihi

Proje okullarına atanacak öğretmenlerin, genellikle proje okulunun bulunduğu ildeki okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler arasından seçileceği belirtiliyor. Bu, öğretmenlerin yerel atama yoluyla görevlendirileceği anlamına geliyor.

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