PROJE OKULUNA ATANMAK İÇİN ARANAN ŞARTLAR





Proje okullarına atanacak öğretmenlerde aranan şartlar, belirli bir eğitim ve deneyim düzeyini gerektiriyor. İşte, başvuruda bulunmak için yerine getirilmesi gereken temel koşullar:





657 Sayılı Kanuna Göre Görev Yapmak

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (A) ve (B) bentleri kapsamında öğretmen olarak görev yapıyor olması gerekiyor.





En Az 4 Yıl Öğretmenlik Deneyimi

Atama için başvuracak adayların, adaylık süresi dahil olmak üzere en az dört yıl öğretmenlik yapmış olmaları şart. Bu süre, proje okullarındaki ihtiyaçların karşılanması açısından önemli bir kriter.







