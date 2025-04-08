YDS sınavı ne zaman? 2025 YDS ve e-YDS başvuru ve sınav tarihleri takvimi

​Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ve Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) 2025 yılı takvimi açıklandı. Adaylar, yabancı dil yeterliliklerini belgelemek amacıyla bu sınavlara katılım sağlayabilecekler.​