YDS sınavı ne zaman? 2025 YDS ve e-YDS başvuru ve sınav tarihleri takvimi

Yabancı dil yeterliliğini belgelendirmek isteyen adaylar için 2025 yılı sınav takvimi işlemeye devam ediyor. ÖSYM tarafından hem basılı hem de dijital ortamda uygulanan YDS ve e-YDS sınavları için tarihler netleşti. İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve daha birçok dilde yapılacak sınavlar, yıl boyunca farklı oturumlarla gerçekleştirilecek. Adaylar başvuru tarihlerini kaçırmamak için takvimi yakından takip ediyor. İşte YDS ve e-YDS 2025 takvimine dair ilk bilgiler...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ve Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) 2025 yılı takvimi açıklandı. Adaylar, yabancı dil yeterliliklerini belgelemek amacıyla bu sınavlara katılım sağlayabilecekler.
YDS NE ZAMAN?
2025 yılının ilk YDS sınavı 9 Mart günü düzenlenmişti. İkinci YDS uygulaması ise 16 Kasım'da olacak. Başvurular 30 Eylül - 8 Ekim tarihleri arasında alınacak. Sonuçları da 5 Aralık'ta ilan edilecek.
E-YDS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ
e-YDS 2025/5 Farsça/Yunanca/Bulgarca / Sınav ve sonuç tarihi: 12 Nisan
e-YDS 2025/6 İngilizce / Sınav ve sonuç tarihi: 3 Mayıs / Başvuru tarihi: 15-22 Nisan
e-YDS 2025/7 Almanca/Fransızca / Sınav ve sonuç tarihi: 28 Haziran / Başvuru tarihi: 3-19 Haziran
e-YDS 2025/8 Arapça/Rusça / Sınav ve sonuç tarihi: 29 Haziran / Başvuru tarihi: 3-19 Haziran
e-YDS 2025/9 İngilizce / Sınav ve sonuç tarihi: 23 Ağustos / Başvuru tarihi: 6-14 Ağustos
e-YDS 2025/10 İngilizce / Sınav ve sonuç tarihi: 27 Eylül / Başvuru tarihi: 10-18 Eylül
e-YDS 2025/11 Farsça/İngilizce / Sınav ve sonuç tarihi: 25 Ekim / Başvuru tarihi: 8-16 Ekim
e-YDS 2025/12 İngilizce / Sınav ve sonuç tarihi: 20 Aralık / Başvuru tarihi: 3-11 Aralık