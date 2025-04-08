YATIRIMCI NE YAPMALI?





Çok ciddi bir belirsizlik var piyasalarda. Pandemiden beri son 5 yılın en ciddi sert satışları var borsalarda. Uzun ve orta vade için borsa yatırımını mantıklı görüyoruz. En fazla değer kaybeden enstrümanlar emtia fiyatları oldu. Burada kademeli alım olabilir. Petrol fiyatları ciddi bir anlamda düşüş. Kripto para piyasasında da sert düşüşler var. Ama orta ve uzun vadeye baktığımız zaman bugünler aslında alım fırsatı olarak ön planda duruyor.







