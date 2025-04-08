Küresel piyasalarda çalkantı devam ederken, altın nasıl seyrediyor? Altın hala "güvenli liman" mı? Altın almalı mı, satmalı mı? sorusu yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Finans Analisti İslam Memiş gram ve ons altın için tahminini açıkladı. Yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu. Altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi? Altın alınır mı, satılır mı? İşte Memiş'ten kritik altın tahmini.
Piyasalarda hareketlilik sürerken, uzmanlar altın fiyatlarının yönü konusunda dikkat çeken tahminlerde bulunuyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altının yıl sonunda geleceği seviyeyi açıkladı.
Altında düşüş trendi devam edecek mi?
Finans Analisti İslam Memiş: Küresel piyasalarda Donald Trump'ın vergi tarifeleriyle endişeler, korku ve panik halen devam ediyor. Küresel borsalarda sert çöküşler vardı geçen hafta bu haftaya baktığımızda özellikle Asya ve Avrupa borsalarında bu satışların devam ettiğini gözlemliyoruz..
Altın alınır mı, satılır mı?
Emtia fiyatlarında geçen hafta sert düşüşler vardı. Özellikle petrol fiyatlarında gümüş fiyatlarında sert düşüşler vardı. Altın fiyatları da haftayı düşüşle tamamlamıştı. Düşüşlerin halen devam ettiğini gözlemliyoruz..
Altın fiyatlarında son durum
Geçen hafta gram altın tarafında 3.926 lira seviyesine kadar bir yükseliş görmüştük. Şu anda 3.800 lira gram altın. Geçen haftaya kıyasla 126 lira civarında bir geri çekilme olduğunu gözlemliyoruz.
Ons altın tarafında şu anda 3.030 dolar seviyesi var. Ons altın tarafında 130 dolar civarında bir geri çekilme gördük.
Kısa vadede düşüş devamı bekliyoruz ons altın tarafında. Özellikle önümüzdeki 1-2 aylık süreç içerisinde ons altın tarafında 2.800 dolar seviyesine kadar geri çekilme mümkün. Düşüş yönlü beklentimiz devam ediyor. O yüzden gram altın tarafında da kısmi geri çekilmeler bekliyoruz. 2.750 lira devamında 2.650 lira seviyesine kadar geri çekilmenin mümkün olacağını söyleyebilirim..
GRAM İÇİN RAKAM VERDİ
Ancak yılın ikinci yarısına baktığımız zaman hem ons hem gram altın tarafında kaldığı yerden yükseliş trendine devam edecek gibi duruyor. Bu yılın ikinci yarısı ile alakalı gram altın tarafında tahminimiz 4.500 TL, ons altın tarafındaki beklentimiz 3.200 dolar. İlk önce sert düşüşler düzeltmeler devamında tekrar yılın ikinci yarısında yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor.
YATIRIMCI NE YAPMALI?
Çok ciddi bir belirsizlik var piyasalarda. Pandemiden beri son 5 yılın en ciddi sert satışları var borsalarda. Uzun ve orta vade için borsa yatırımını mantıklı görüyoruz. En fazla değer kaybeden enstrümanlar emtia fiyatları oldu. Burada kademeli alım olabilir. Petrol fiyatları ciddi bir anlamda düşüş. Kripto para piyasasında da sert düşüşler var. Ama orta ve uzun vadeye baktığımız zaman bugünler aslında alım fırsatı olarak ön planda duruyor.
Kısa vadeli al-sat yapmasınlar. Kaldıraçlı işlem yapmasınlar. Biraz daha varlıklarının kıymetini bilip piyasaların sakinleşmesini beklemesi gerekiyor. Ama her kriz beraberinde fırsat getirdiği için küresel ve yurt içi borsalarda bir fırsat oluşumunun olduğunu düşünüyorum.
Altın için beklenmeli. Gümüş altına kıyasla daha ucuz kaldığını söyleyebilirim.
Güncel altın fiyatları (8 Nisan 2025 Salı)
Serbest piyasada gram altın (saat 10:00 itibariyle) alış 3.681,41 TL, satış 3.681,83 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın 5.890,26 TL’den alınırken, 6.019,79 TL’ye satılıyor. Cumhuriyet altını ise 24.005,51 TL’den işlem görüyor.