Emekli promosyon kampanyaları alev aldı: 40 bin TL detayı dikkat çekti! En yüksek banka promosyonu ne kadar?

Emekliler için beklenen haber geldi! 2025 yılına ait emekli promosyonları, Nisan ayında güncellenen rakamlarla birlikte bankaların sunduğu cazip teklifler sayesinde emeklilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Promosyon miktarlarında yaşanan artışla birlikte, banka yarışında da kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. 27.000 TL'ye varan ek ödemeler, emeklilerin en çok ilgisini çeken fırsatlar arasında yer alıyor. Peki, bu fırsatlardan nasıl yararlanılacak? Emekli promosyon başvuru şartları neler? İşte, emekli promosyonlarıyla ilgili tüm merak edilenler ve fırsatlar...
Emekli maaş promosyonları 2025 yılında önemli ölçüde arttı. Nisan ayında güncellenen kampanyalarla birlikte, emekli maaşını taşıyan SGK emeklilerine bazı bankalar 27.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapmayı taahhüt ediyor.
NİSAN 2025 EMEKLİ PROMOSYONLARI
Emeklilere özel bankaların sunduğu promosyonlar, maaşlarını taşıyan ve belirli taahhütleri yerine getiren emekliler için oldukça cazip fırsatlar sunuyor. İşte nisan ayında en yüksek emekli promosyonu veren bazı bankalar:
Denizbank
Emekli maaşını Denizbank’a taşıyan emeklilere, 12.000 TL promosyon veriyor. Denizbank ayrıca bu promosyona ilave olarak çeşitli şartları tamamlayanlara ek promosyon sunuyor. Denizbank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredi Kartı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredili Mevduat Hesabı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL’ye varan ek promosyon sunuluyor. Böylece Denizbank emekli promosyon tutarı 20.000 TL’ye ulaşıyor.
İng
İng Bank, BSGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING’ye taşıyanlar, maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabiliyor. Ayrıca emekliler ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon alabiliyor. Ayrıca ilk defa ING Kredi Kartı başvurusu yapanlar, ilk 1 yıl kart ücret ödemiyor, 25.000 TL’ye varan faizsiz Taksitli Nakit Avans kullanabiliyor veya 2.000 TL Bonus fırsatından yararlanabiliyor.
Vakıf Katılım
Emekli maaşını Vakıf Katılım’a taşıyan emekliler 17.000 TL'ye varan promosyon alabiliyor. Emekli maaşı 20 bin TL ile 39.999 TL arasında olanlar 12 bin TL promosyon, emekli maaşı 40 bin TL üzerinde olanlar 17 bin TL emekli maaş promosyonu alabiliyor. Promosyon ödemeleri, başvuruyu takip eden 3 iş günü sonrasında otomatik olarak hesaba aktarılıyor.
Akbank
SGK emekli maaşını Akbank'a taşıyan emeklilere 15.000 TL’ye varan promosyon ve emekli promosyonuna ek 2.500 TL chip-para veriyor. Emekli maaşını 1-30 Nisan 2025 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan emekliler, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ödül fırsatından yararlanıyor. Böylece Akbank’ta emekliye promosyon 17.500 TL oluyor.
TEB
Emekli maaşını TEB’e taşıyan müşterilere 12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon veriliyor. Böylece TEB emekli promosyonu 21 bin TL’ye ulaşıyor. Ek promosyonu almaya hak kazanmak için müşterinin ilk olarak; elektrik veya doğalgaz faturası olan iki adet otomatik fatura talimatı vermesi gerekiyor.
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine 20.000 TL’ye varan emekli promosyonu ödüyor. Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 20.000 TL’nin üzerindeyse emekliye 15.000 TL nakit promosyon ödeniyor. Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda 2.500 TL ek nakit ödül ödeniyor. Yine aynı süreyi geçirmeden asıl bireysel kredi kartları ile 1.000 TL harcama yapılması durumunda, 2.000 TL ek ödül veriliyor.
Garanti BBVA
Garanti BBVA Mobil’den müşteri olup emekli maaşını taşıyanlara 21.000 TL’ye varan ödül fırsatı sunuyor. Mobil'den müşteri olup emekli maaşını Garanti BBVA’ya taşıyan emekliler 15.000 TL'ye varan nakit promosyona ek 6.000 TL’ye varan bonus kazanabiliyor. Garanti BBVA Mobil’den müşteri olma sürecini tamamlayıp emekli maaşını Garanti BBVA’ya taşıyan müşteriler 3.500 TL bonus kazanıyor. Ayrıca, bonus kredi kartı alıp 1.000 TL harcama yapılması durumunda ekstra 2.500 TL daha bonus veriliyor.
Albaraka Türk
Nisan ayında emekli maaşını Albaraka Türk’e taşıyanlar ne kadar emekli promosyonu alıyor belli oldu. Şayet emeklinin maaş tutarı 20 bin TL üzerindeyse 15.600 TL, şayet iki otomatik ödeme talimatı verirse 17.000 TL, referans olanlar da sayılırsa her bir müşteri için 500 TL (en fazla 3 bin TL) olmak üzere toplam 20 bin TL'ye kadar emekli promosyonu alabiliyor.
İş Bankası
Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emeklilerine koşulsuz 12.000 TL’ye varan nakit promosyon veriliyor. Ayrıca İş Bankası emekli müşterilerine özel bankacılık hizmetleri sunuyor. Bunlardan bazıları şunlar: Aidatsız kart fırsatı, sınırsız ve ücretsiz havale imkanı, diğer banka ATM cihazlarından ayda iki kez ücretsiz nakit çekim işlemi.
Ziraat Bankası
Maaşını Ziraat Bankası’ndan alan emekliler 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi alıyor. Ziraat Bankası emekli promosyon başvurusu şubelerden, internet şubesinden, ziraat mobilden, ATM’lerden yapılabiliyor.
Vakıfbank
Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme yapılıyor. Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerine, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı var.