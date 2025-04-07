Süper Lig'in 30. haftası bu akşam oynanan iki karşılaşma ile tamamlandı. Maç özetlerinin de yayınlanmasıyla birlikte, futbolseverler geniş özetleri izlemeye başladı. Lig'de bu akşam Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanından 1-1'lik skor ile ayrılırken, Göztepe ile Gaziantep FK'de 1-1'lik skor ile sahadan ayrıldı. İşte BeIN Sport üzerinden yayınlanan Süper Lig 30. hafta maç özetleri.
Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçları tamamlandı. Bu akşam oynanan Kasımpaşa-Beşiktaş maçı 1-1'lik skor ile, Göztepe-Gaziantep FK maçı da 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Dün oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi ile 30. haftada oynanan tüm maçların özet görüntülerini beIN Sports yayınladı. İşte Süper Lig 30. hafta geniş maç özetleri ve golleri.
SÜPER LİG MAÇ ÖZETLERİ NASIL İZLENİR?
Süper Lig'de maç özetleri yayıncı kuruluş beIN Sports'un resmi internet adresi olan www.beinsports.com.tr üzerinden paylaşılıyor. İşte Trendyol Süper Lig 30. hafta maç özetleri izleme sayfası.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, istikrarsız performansını sürdürdü.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın 14. dakikasında Mortadha Ben Ouanes'in attığı golle 1-0 geriye düşen siyah-beyazlı takım, 17. dakikada sakatlanan Emirhan Topçu'nun yerine oyuna giren Tayyip Talha Sanuç'un 44. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Siyah-beyazlı takım, 90. dakikada Gedson Fernandes'in penaltıdan kaydettiği golle skoru 1-1 yaptı. Beşiktaş, büyük bölümünü 10 kişi oynadığı müsabakada son anda attığı golle bir puanı hanesine yazdırdı. Siyah-beyazlı takım bu sonuçla ligde puanını 48'e, Kasımpaşa da 39'a çıkardı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK arasında oynanan maç 1-1 berabere bitti.
48. dakikada Gaziantep FK 1-0 öne geçti. Kaleci Burak Bozan'ın uzun ortasında savunmanın arkasına sarkan Halil Dervişoğlu, ceza sahasında rakiplerini çalımladıktan sonra sağ çaprazda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
90+4. dakikada Göztepe skoru 1-1 yaptı. Sol kanattan Juan'ın yaptığı ortada, Nielsen'in kale çizgisi önüne indirdiği topu Kubilay Kanatsızkuş filelere gönderdi.
90+5. dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Tijanic'in sert şutunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Romulo'nun tamamlamak istediği top, kaleci Burak Bozan'da kaldı. Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.