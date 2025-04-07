Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçları tamamlandı. Bu akşam oynanan Kasımpaşa-Beşiktaş maçı 1-1'lik skor ile, Göztepe-Gaziantep FK maçı da 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Dün oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi ile 30. haftada oynanan tüm maçların özet görüntülerini beIN Sports yayınladı. İşte Süper Lig 30. hafta geniş maç özetleri ve golleri.