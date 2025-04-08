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32. DÖNEM POMEM SONUÇ TARİHİ: 32. Dönem POMEM mülakatları bitti mi, ne zaman açıklanacak?

32. DÖNEM POMEM SONUÇ TARİHİ: 32. Dönem POMEM mülakatları bitti mi, ne zaman açıklanacak?

15:368/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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32. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
32. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Polis olmak isteyen binlerce adayın gözü kulağı, 32. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) alımları kapsamında yapılacak sözlü mülakat sonuçlarında. Ön başvuru sürecinin ardından sağlık kontrolleri ve fiziki yeterlilik sınavlarını tamamlayan adaylar, şimdi sözlü mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor.

Sınav süreci kapsamında başarılı olan adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Sonuçların açıklanacağı tarih ise henüz netleşmedi. Ancak önceki dönemlere bakıldığında, işlemlerin tamamlanmasının ardından sonuçların e-Devlet sistemi üzerinden erişime açılması bekleniyor.

32. DÖNEM POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Lisans mezunu (8.160) erkek ile (1.440) kadın ve önlisans mezunu (2.040) erkek ile (360) kadın aday olmak üzere toplamda 12 bin öğrenci alımı yapılıyor. Polis Akademisi tarafından ocak ayında parkur sınav tarihi duyurulan 32. dönem POMEM için henüz sonuç duyurusu gelmedi. Önceki dönem dikkate alındığında POMEM sonuçlarının nisan ayı içinde açıklanacağı tahmin ediliyor.

POMEM sonuçları e-Devlet üzerinden adaylarla paylaşılacak.

POMEM MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

POMEM sözlü mülakat sınavları, parkur sonuçları ardından duyuruluyor. Mülakatların geçtiğimiz dönemde olduğu gibi haziran ayında gerçekleşmesi bekleniyor. 31. dönem POMEM de 29 Nisan'da parkur sınav tarihleri ilan edilmiş ve mülakatlar da 26 Haziran da duyurulmuştu.

#POMEM
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