Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) sonuçları erişime açıldı. Adaylar sonuçların kaç yıl geçerli olabileceğini merak ediyor. YDS sonuçları kaç sene geçerlidir? İşte yanıtı...
YDS sınavı, ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen yabancı dil sınavı, milyonlarca öğrencinin girdiği üniversite sınavlarından biridir. Öğrenciler YDS sınavın sonuçlarını öğrenirken aynı zamanda aldıkları sonucu kaç yıl boyunca kullanabilecekleri sorusunu merak ediyor.
YDS sonuçları kaç yıl geçerlidir?
Özellikle dil tazminatı için YDS üzerinden elde ettikleri puanı kullanmak isteyen birçok öğrenci adına, bu puanı 5 yıl süreyle geçerli olduğunu söylemek mümkün. Diğer Üniversite sınavlarına göre YDS daha uzun süreli kullanım imkanı tanımaktadır. ÖSYM mevzuatı üzerinden bakıldığı zaman, geçerli olan birçok farklı kurum adına YDS puanı 5 yıl boyunca kullanılabilmektedir.
Aynı zamanda bu durum kurumları mevzuatı içerisindeki geçerlilik süresine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Yani bazı kurumlar kendilerine uygun geçerlilik süresini belirleme hakkına sahiptir. Ancak standart olarak ÖSYM tarafından belirlenen süre 5 yıl olarak ön plana çıkıyor. Sınav sonuçlarına ilişkin kılavuzda yer alan bu süre doğrultusunda, birçok öğrenci farklı yıllarda daha önce elde ettikleri puanı 5 yıl boyunca kullanabilmektedir. Yani 5 yıl boyunca 5 defa hakları olduğunu söylemek mümkün. Tabii ayrıca öğrenciler dilerlerse bu 5 yıl içerisinde sınava girebilirler. Ancak bir önceki puan hakkı iptal olur ve en son elde edilen puan geçerli olur.