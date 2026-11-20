Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? 20 Kasım Cuma maç programı kanal listesi
20 Kasım 2026 Cuma maç programı, futbol ve basketbol tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Milli maç arasının sona ermesiyle Avrupa'nın önemli futbol liglerinde heyecan yeniden başlarken, basketbolda EuroLeague'in çift maç haftası oynanacak karşılaşmalarla tamamlanıyor. Günün programında Bayern Münih, Al Nassr, Anadolu Efes ve Beşiktaş gibi takımların mücadeleleri öne çıkıyor. Futbolda Türkiye'de Trendyol 1. Lig karşılaşması oynanırken Almanya Bundesliga, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1 ve Suudi Arabistan Pro Lig'de de önemli maçlar sporseverleri bekliyor. Basketbolda ise Anadolu Efes sahasında ASVEL'i ağırlayacak, Beşiktaş Partizan deplasmanında parkeye çıkacak. Peki, 20 Kasım Cuma bugün hangi maçlar var? Bayern Münih, Al Nassr, Anadolu Efes ve Beşiktaş maçları saat kaçta başlayacak? Karşılaşmalar hangi kanallarda yayınlanacak? İşte günün futbol ve basketbol maç programı...
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