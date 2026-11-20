Ulusal staj programı başvuru şartları neler?

Programa başvuracak adayların yaş, eğitim durumu ve akademik başarı kriterlerini karşılaması gerekiyor. Belirlenen güncel başvuru koşulları şu şekilde sıralanıyor:





Yaş sınırı: 01.01.2027 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1992 ve bu tarihten sonra doğmuş olmak).





Not ortalaması: Genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olması. (Başvuru döneminde not ortalamaları henüz netleşmediği için ön lisans 1. sınıf öğrencileri ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerinde not ortalaması şartı aranmıyor.)





Yurt içi eğitim: Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıfında; lisans programlarının ise 2., 3. veya 4. sınıfında okumak. (Tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri kapsam dışında tutuluyor.)





Yurt dışı eğitim: Yurt dışındaki üniversitelerde yukarıda belirtilen örgün ön lisans ve lisans sınıflarında eğitimine devam eden ya da yüksek lisans ve doktora eğitimi alan Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenci olmak.