ATA AÖF vize sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 2026-2027 ATA AÖF güz dönemi sınav takvimi
ATA AÖF sınav tarihleri 2026-2027 akademik takvimiyle birlikte belli oldu. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi öğrencileri için güz ve bahar dönemi vize, final ve bütünleme sınavlarının yapılacağı tarihler netleşirken, sınav takviminde kasım, ocak, şubat, nisan, haziran ve temmuz ayları öne çıktı. Peki ATA AÖF vize sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta sona erecek? Final ve bütünleme sınavları hangi tarihlerde yapılacak? İşte 2026-2027 ATA AÖF sınav takviminin tüm ayrıntıları…
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