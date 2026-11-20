Sağanak, kar ve fırtına bir arada: Meteoroloji hafta sonu tahminlerini açıkladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 21 Kasım Cumartesi ve 22 Kasım Pazar günlerini kapsayan hafta sonu hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Türkiye genelinde cumartesi günü sağanak yağış beklenirken; İstanbul, Ankara ve İzmir'de hafta sonu sıcaklık değerleri nasıl seyredecek, hangi iller için ani su baskını ve kar yağışı uyarısı yapıldı? İşte il il güncel hava durumu detayları ve yeni haftada beklenen sıcaklık düşüşüne dair kritik tahminler...
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.