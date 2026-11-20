Kredi kartı kullananlar dikkat: Yeni asgari ödeme tutarları belli oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 19 Kasım 2026 tarihli kurul kararıyla kredi kartı asgari ödeme oranlarını kart limitlerine göre yeniden yapılandırdı. Yeni düzenlemeyle 100 bin TL ve altı limitli kartlarda dönem borcunun yüzde 20'si, 100 bin ile 200 bin TL arası kartlarda yüzde 30'u, 200 bin TL üzeri kartlarda ise yüzde 40'ı asgari tutar olarak uygulanırken; üzerine kayıtlı iki veya daha fazla konutu bulunan vatandaşların konut kredisi kullanımına da sınırlama getirildi.