Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) sonuçları açıklandı. 9 Mart'ta tamamlanan yılın ilk YDS sınavı sonrasında sonuç açıklaması geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) sonuçları ÖSYM sonuç sayfası üzerinden öğrenilecek. İşte 2025-YDS/1 sonuç sorgulama ekranı
9 Mart 2025 Pazar günü Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) gerçekleştiriliyor. ÖSYM tarafından YDS sonuçları duyuruldu. İşte YDS sonuç açıklaması.
2025 YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI
2025 YDS sonuçları ÖSYM tarafından gerçekleştirilen açıklamaya göre 28 Mart'ta adayların erişimine açıldı.
YDS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
2025 YDS sınav sonucunu sorgulamak isteyen adaylar ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan “sonuç.osym.gov.tr” adresinden TC kimlik numaralarını ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarına erişebilecekler.
YDS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?
Buna göre; YDS/1 sınav sonuçları 4 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak ve 5 yıl süreyle geçerli olacak.
SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
9 Mart 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2025-YDS/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının yüzde 10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açıldı.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 9 Mart 2025 tarihinde saat 14.35'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.
Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 19 Mart 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.