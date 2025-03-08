Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
YDS ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2025 ÖSYM YDS/1 oturum saatleri

YDS ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2025 ÖSYM YDS/1 oturum saatleri

09:298/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
YDS
YDS

2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı bu hafta sonu uygulanacak. 22-29 Ocak tarihleri aralığında başvuruların alındığı YDS sınavına katılacak adaylar aramalarını hızlandırdı. Peki, YDS ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte 2025 ÖSYM YDS/1 oturum saatleri...

Yılda iki kez gerçekleştirilen YDS, pazar günü ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılacak. Yabancı dil bilgilerini ölçmek için sınav öncesi son hazırlıklarını yapan adaylar, 2025 YDS/1 sınavının başlangıç saati ve soru sayısı gibi detayları merakla araştırıyor. Peki, 2025 YDS/1 sınavı ne zaman, saat kaçta?

2025 YDS NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2025 YDS sınav tarihi belli oldu.

YDS OTURUMU SAAT KAÇTA YAPILACAK?

YDS sınavı 9 Mart 2025 Pazar günü saat 10.15'te uygulanacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 4 Nisan'da açıklanacak.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS sonuçları 4 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak.



#yds
#yds1
#yds sınavı
#yds oturumu
#yds saatleri

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvurusu nasıl yapılır? 2025 OGM 4 bin 500 işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı