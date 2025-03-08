2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı bu hafta sonu uygulanacak. 22-29 Ocak tarihleri aralığında başvuruların alındığı YDS sınavına katılacak adaylar aramalarını hızlandırdı. Peki, YDS ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte 2025 ÖSYM YDS/1 oturum saatleri...
Yılda iki kez gerçekleştirilen YDS, pazar günü ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılacak. Yabancı dil bilgilerini ölçmek için sınav öncesi son hazırlıklarını yapan adaylar, 2025 YDS/1 sınavının başlangıç saati ve soru sayısı gibi detayları merakla araştırıyor. Peki, 2025 YDS/1 sınavı ne zaman, saat kaçta?
2025 YDS NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2025 YDS sınav tarihi belli oldu.
YDS OTURUMU SAAT KAÇTA YAPILACAK?
YDS sınavı 9 Mart 2025 Pazar günü saat 10.15'te uygulanacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 4 Nisan'da açıklanacak.
YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YDS sonuçları 4 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak.