Yılda iki kez gerçekleştirilen YDS, pazar günü ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılacak. Yabancı dil bilgilerini ölçmek için sınav öncesi son hazırlıklarını yapan adaylar, 2025 YDS/1 sınavının başlangıç saati ve soru sayısı gibi detayları merakla araştırıyor. Peki, 2025 YDS/1 sınavı ne zaman, saat kaçta?