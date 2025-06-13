Bu hafta sonu sınav var mı? merak ediliyor. Türkiye’de eğitim ve kariyer hedefleri doğrultusunda sınavlar, öğrencilerin ve profesyonellerin hayatında belirleyici bir rol oynuyo ÖSYM, MEB ve üniversitelerin açık öğretim fakültelerinin sınavları cumartesi ve pazar günleri uygulanıyor. Okul yakınlarında oluşan yoğunluk sonrası "Bu hafta sonu ne sınavı var? 14-15 Haziran 2025'da sınav var mı?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Peki, 14-15 Haziran bu hafta sonu hangi sınavlar var, ne sınavı var, saat kaçta başlayacak? İşte ayrıntılar
Hafta sonu sınav var mı yok mu ÖSYM sınav tarihlerini merak eden adaylar tarafından sorgulanıyor. Sınav takvimini takip eden adaylar yarın sınav var mı, hafta sonu hangi sınav var, 14-15 Haziran 2025 hangi sınavlar var sorularına yanıt arıyor. İşte ÖSYM sınav takvimine dair detaylar
Hafta Sonu Sınav Var Mı?
Bu hafta yapılacak sınavlar belli oldu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınav, bu yıl 15 Haziran Pazar günü yapılacak.
LGS SINAVI KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?
Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 15 Haziran'da yapılacak merkezi sınav, 2 oturum şeklinde uygulanacak. Sözel oturum saat 09.30'da, sayısal oturum 11.30'da başlayacak. Sözel alanda öğrencilere 50 soru yöneltilecek ve 75 dakika süre tanınacak. Sayısal alanda 40 soru için 80 dakika süre verilecek. LGS, sözel ve sayısal olmak üzere iki oturumda yapılacak ve toplamda 155 dakika sürecek. LGS 1.oturum sınavı 10.45'te sona erecek, 2.oturum ise 12.50'de sona erecek.
2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan LGS, iki oturumda uygulanacak:
-Sözel Bölüm: 50 soru, 75 dakika (09.30-10.45 arası)
-Sayısal Bölüm: 40 soru, 80 dakika (11.30-12.50 arası)