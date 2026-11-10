Muhalefet partileri ve milletvekilleri tarafından TBMM’ye sunulan kademeli emeklilik tekliflerinde; sigorta başlangıç yılına göre emeklilik yaşının erkeklerde ve kadınlarda 43-50 ile 45-52 yaş aralığından başlayarak kademeli olarak 60 yaşına kadar esnetilmesi öngörülmektedir. Ayrıca prim gün sayısını (7000-7200 gün) tamamlayan çalışanlara kademeli olarak emeklilik hakkı tanınması hedeflenmektedir.

EMADDER yönetiminin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı görüşmede; 1999 sonrası işe girenlerin 17-20 yıl daha geç emekli olmasının oluşturduğu anayasal eşitlik aykırılığı, prim gün sayısını dolduran çalışanların yaşadığı mağduriyetler ve yaş şartının kademeli olarak düşürülmesi talepleri kapsamlı bir raporla iletildi.