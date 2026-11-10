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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle Anıtkabir'de10 Kasım 2026 09:03 SalıSON DAKİKA
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Bir yanda kar yağışı diğer yanda şiddetli lodos yurdu sarıyor ⚠️ Meteoroloji'den megakent ve 6 il için peş peşe uyarıNedim Şener TVNET'te anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Akın Gürlek, fon vurguncularının hesabını nasıl bozdu?Bakan Kurum'dan 'İsrail' açıklaması: COP31'e davet edilmediler, tutumumuz değişmeyecekTrump, Beyaz Saray'daydı: Giriş ve çıkışlar geçici olarak kapatıldı iki kişi gözaltına alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerli mevkidaşı Tchiani ile telefonda görüştü: İşte ele alınan konu başlıkları

BİM katalog bugün indirimde neler var? BİM 10 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu

10:57, 10/11/2026, SalıG: Güncelleme: 10:57, 10/11/2026, Salı
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Bim aktüel ürün indirim kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğunu takip edenler, 10 Kasım Salı ve 13 Kasım Cuma 2026 tarihleri için indirimli fırsat ürünleri listesini araştırıyor. Gıda, temizlik, mutfak gereçleri, küçük ev aletleri ve tekstil kategorilerindeki kampanyalarla ilgilenen tüketiciler, BİM aktüel kataloğu üzerinden ürün seçeneklerini ve fiyatlarını incelemek istiyor. BİM indirimli ürünler listesi, alışverişini ihtiyaçlarına ve bütçesine göre planlayanların gündeminde yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler listesi.

Her hafta sunduğu avantajlı aktüel ürünlerle tüketicilerin ilgi odak noktası olan BİM Marketler Zinciri’nin merakla beklenen 8, 10 ve 13 Kasım 2026 aktüel ürünler katalogları yayımlandı. "Bu hafta BİM’e ne gelecek, 8 Kasım Cuma, 10 Kasım Salı ve 13 Kasım Cuma günlerinde hangi ürünler indirimde olacak, ev gereçleri ve elektronikte hangi fırsatlar var?" sorularını yanıtlayan yeni kampanya döneminde; teknolojik araç gereçlerden küçük ev aletlerine, mutfak züccaciye ürünlerinden temel gıda ve hijyen malzemelerine kadar geniş bir yelpazede cazip fiyatlar dikkat çekiyor. Arama motorlarında alışveriş tutkunlarının yoğun olarak sorguladığı BİM 8-10-13 Kasım aktüel kataloğunun öne çıkan indirimli fırsat ürünleri ve fiyat listesi şu şekildedir:

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Senna 65 İnç Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV 28.900 TL

Dijitsu 43 İnç Full HD QLED Google TV 12.900 TL

Pense 399 TL

Mini Pense Seti 3 Parça 599 TL

Kemer Delme Pensesi 349 TL

Tel Fırça 119 TL

Kıl Testere Seti 329 TL

Cırt Kelepçe Seti 99 TL

Mıknatıslı Mini Su Terazisi 149 TL

Kargaburun 399 TL

Alüminyum Su Terazisi 299 TL

Panç Seti 249 TL

3 Çekmeceli Derin Dondurucu 9.990 TL

Cam Set Üstü Ocak 3.990 TL

Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 4.500 TL

Elektrikli Süpürge Cyclone 4.990 TL

360 derece dönebilen 8'in 1 Bağlantı İstasyonu 2.490 TL

Şeffaf Tuş Tasarımlı RGB Klavye 1.290 TL

Narenciye Sıkacağı 1090 TL

LG 50 İnç QNED Aİ Miniled 4K Smart TV 32.500 TL

Oyuncak Araçlar 399 TL

Konuşan Defne Bebek 629 TL

Çek Bırak Yarış Arabası 109 TL

Ahşap Domino 199 TL

Çerçeve Puzzle 49 TL

Ahşap Satranç 159 TL

Aksesuarlı Mikro Bloklar 359 TL

Kutu Oyunu Çeşitleri 349 TL

Bul-Tak Kule 209 TL

İtfaiye Yol Seti 409 TL

Oyuncak Tekli Araba 109 TL

Oyuncak Kamyonlar 329 TL

Oyuncak Mutfak Seti 569 TL



10 KASIM SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Coşkun Dana Kangal Sucuk 400 g 289 TL

Yörsan %0,5 Yağlı Süt 1 L 41,50 TL

Yörsan Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 419 TL

İçim Laktozsuz Kefir 1 L 89,50 TL

Sek %0,6 Yağlı Yoğurt 3000 g 155 TL

İçim Tam Yağlı Süzme Peynir 2x250 g 159 TL

Taciroğlu Tam Yağlı Klasik Beyaz Peynir 450 g 279 TL

Kiri Labne 3x150 g 155 TL

Eker Ayran 1 L 52,50 TL

Torku Dilimli Cheddarlı Peynir 200 g 129 TL

Sek Quark 140 g 54,50 TL

Sek Ayran 200 ml 10 TL

Dost Orman Meyveli Süt 200 ml 16 TL

Dost %20 Bitkisel Yağlı Kremsos 200 ml 21,50 TL

Dimes Kakaolu Protein Milkshake 310 ml 49,50 TL

Sek Yaban Mersinli ve Vanilya Aromalı Yoğurt 250 ml 35 TL

Polonez Hindi Füme 2x90 g 69 TL

Superfresh Mantı 1 kg 215 TL

Lezita Piliç Döner 200 g 49 TL

Banvit Çıtır Tavuk Burger 720 g 249 TL

Banvit Çıtır Tavuk Parçaları 700 g 209 TL

Erpiliç Piliç Schnitzel 1000 g 139 TL



BİM AKTÜEL 13 KASIM CUMA İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

TCL 55 İnç 4K QLED HDR Google TV (55T61C, Stok: 4.000): 27.900 TL

Insta360 X3 Aksiyon Kamerası (5.7K 360 Derece, Stok: 7.000): 16.990 TL

TCL 100 W Soundbar (S45H, Stok: 4.000): 4.500 TL

Logitech G203 Kablolu Oyuncu Mouse + Mouse Pad Set (Stok: 7.000): 999 TL

Kumtel HC-2948 Fanlı Konvektör Isıtıcı (2000 W): 2.290 TL

Kumtel 11 Dilim Yağlı Radyatör Isıtıcı (2300 W): 3.250 TL

Kumtel Dikey Isıtıcı (2300 W): 2.190 TL

Zenon Mini Quartz Isıtıcı (1200 W): 749 TL

Kumtel Çift Yönlü Şömine Isıtıcı (1800 W): 1.590 TL

Kumtel Fanlı Isıtıcı (2000 W): 799 TL

İmex 10.000 mAh Kablolu Powerbank: 499 TL

Polosmart FS123 Kablosuz Speaker: 699 TL

Polosmart FS122 TWS Kablosuz Kulaklık: 599 TL

Nordica Pilli Tüy Toplama Cihazı: 249 TL

House Pratik HP92 Şarj Edilebilir El Feneri: 399 TL

Paşabahçe Bouquet Çay Bardağı 6’lı (~170 cc): 219 TL

Glass in love Cam Kupa 6’lı (~190 ml): 229 TL

LAV 3 Katlı Kapaklı Sunumluk (~765 cc): 139 TL

LAV Desenli Saklama Kabı (~240 cc): 49 TL

LAV Tasty Cam Kavanoz (~575 cc): 35 TL

LAV Tasty Cam Kavanoz (~1050 cc): 45 TL

Colorina Gravürlü Cam Tatlı Tabağı Çeşitleri (~12 cm): 30 TL

Colorina Gravürlü Cam Kase (~20 cm): 119 TL

Paşabahçe Tokio Meşrubat Bardağı 3’lü (~390 cc): 109 TL

Paşabahçe Tokio Su Bardağı 3’lü (~270 cc): 89 TL

Borcam Gravür Kenarlı Borcam Fırın Tepsisi (~37 cm / ~2850 cc): 299 TL

RAKLE Renkli Meşrubat Bardağı (~390 cc): 49 TL

Okyanus Home Tek Fiyat Mutfak Ekipmanları: 69 TL

Benante Desenli Kayık Tabak (~26,5×16 cm): 129 TL

Benante Baharatlık Seti 3’lü (~12x12x11 cm): 399 TL

Benante Rimli Desenli Kupa (~200 ml): 129 TL

Benante Kapaklı Saklama Kabı Seti 3’lü: 399 TL

Hobby Life Pipetli Matara (~550 ml): 129 TL


Heifer Chef’s Mini Blender (1000 W): 1.990 TL

Heifer Chef’s Çay Makinesi (1500 W): 1.990 TL

Fakir SM1804B Blender Set (1800 W): 2.790 TL

Kumtel Mikrodalga Fırın (600 W): 2.690 TL

Keyif Közde Sütlü Türk Kahvesi Makinesi: 1.890 TL

Heifer Profesyonel Saç Kurutma Makinesi (2600 W): 1.190 TL

Altus Buharlı Ütü (2400 W): 1.490 TL

Forever Makyaj Süngeri Temizleme Makinesi: 399 TL

Heifer Nostaljik Popcorn Makinesi (1200 W, Stok: 5.000): 1.690 TL

Altus AL 8080 SB Tartı: 490 TL

Elektrikli Kirpik Kıvırıcı: 149 TL

Naturalove 4’ü 1 Arada Kadın Tıraş Makinesi (Stok: 8.000): 899 TL

Philips MG3915/15 6’sı 1 Arada Erkek Bakım Seti: 1.390 TL

Nordica Şarjlı Diş Fırçası: 429 TL

Tüy Alma Makinesi Mini: 349 TL

Nano Cam Ayak Törpüsü ve Tüy Alıcı: 399 TL

Hobby Life Tek Fiyat Plastik Ürünler (48 Farklı Ürün): 25 TL

Desenli Emaye Bakraç (~20 cm / ~5,25 L): 549 TL

Desenli Emaye Saklama Kabı 6 Parça (14, 16, 18 cm): 649 TL

Desenli Emaye Kızartma Tenceresi (~22 cm): 579 TL

Desenli Emaye Sosluk (~14 cm / ~1,5 L): 349 TL

Amboss Alüminyum Döküm Şekilli Pankek Tavası (~26 cm): 449 TL

Bonera Çaydanlık (304 Kalite Çelik, Demlik ~1 L, Suluk ~2 L): 999 TL

Cook Love Çelik Saplı Silikon Uçlu Desenli Maşa: 149 TL

Gold Saplı Tek Fiyat Akasya Mutfak Gereçleri: 99 TL

Okyanus Home Kase Seti 2’li (~2,5 L – ~4 L): 129 TL

Okyanus Home Ölçülü Narenciye Sıkacağı (~500 ml): 89 TL

Paslanmaz Süt Süzgeci (~14 cm): 75 TL

Dondurucu Saklama Kabı (~1,4 L): 45 TL

Hobby Life Katlanır Çamaşır Selesi (~25 L): 299 TL

Fonksiyonel Askı Çeşitleri: 49 TL

Tek Fiyat Organizer Çeşitleri: 69 TL

Çemberli Badya (~4,5 L): 75 TL

TÜBİTAK İlk Okuma Kitapları: 39 TL

Matchbox Tekli Arabalar: 119 TL

Piccolo Mondi Büyük Boy Blok Çiçekler: 229 TL

Looney Tunes Space 100 Parça Puzzle: 79 TL

Limon Oyuncak Şarjlı Kumandalı Duman Atan Kamyonet: 599 TL

Barbie Manyetik Kıyafet Giydirme Oyunu: 199 TL

Barbie Öğretmen Seti (Stok: 8.000): 899 TL

MGS Sesli Dönüşen Robot: 349 TL

Hot Wheels Monster Truck 1:64 Arabalar: 279 TL

Spor Araba: 239 TL

Elena Bob Pelüş Ayıcık (~42 cm): 589 TL

Mega Kristal Sürpriz Yumurta: 239 TL

Dede Bavullu Doktor Seti (15 Parça): 579 TL

Piccolo Mondi Işıklı Sesli Refleks Oyunu: 449 TL

MGS İlk Arabam (Maksimum ~15 kg): 589 TL

Piccolo Mondi Kutu Oyunu Çeşitleri: 299 TL

Hobi Toys Oyuncak Çantalı Diş Doktoru (12 Parça): 169 TL

Gokidy Metal Araba Karavanlı: 199 TL

Gokidy Sök Tak İş Makineleri: 119 TL

MGS Oyuncak Balo Arabası: 429 TL

Keçeli Kalemli Boyanabilir Mat (~25×35 cm, 6 Kalem): 159 TL

Dostoys Penguen Denge Oyunu: 429 TL

Animasyon Balon Seti (10 Balon, 1 Pompa): 49 TL

Eolo Ce-Ee Kitaplar: 159 TL

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Hikaye Kitapları: 59 TL

Ebby Kids Mum Boyalı Boyama Kitapları (6 Mum Boya): 139 TL

PP Valiz Küçük Boy (~55x24x35 cm): 999 TL

PP Valiz Orta Boy (~65x28x45 cm): 1.199 TL

PP Valiz Büyük Boy (~75x33x52 cm): 1.399 TL

6’lı Valiz Organizer: 135 TL

Çanta (~34×51 cm): 195 TL

Pelüş / Metal Toka Çeşitleri: 59 TL

Bel / Ayak Sıcak Su Torbası: 349 TL

Barbie / Hot Wheels Bardaklı Şemsiye: 459 TL

Barbie / Hot Wheels Yağmur Çizmesi (Kız-Erkek 29/30 – 31/32): 459 TL

Barbie / Hot Wheels Çocuk Çorap (Kız-Erkek 5-6, 7-8 Yaş): 79 TL

Altın Başak 10’lu Dikiş Seti: 169 TL

Üçbaşak Dikiş İpi 2’li (~900 mt): 139 TL

Ören Bayan Lastik (3 cm / ~10 mt): 179 TL

Ören Bayan Lastik (2 cm / ~10 mt): 139 TL

Düz Dikişsiz Bone (%100 Pamuk): 55 TL

Fırfırlı Dikişsiz Bone (%100 Pamuk): 75 TL

Flamlı Eşarp (~100×100 cm): 99 TL

Ören Bayan Yeşil Elma Kokulu Yazma (~100×100 cm): 99 TL

Ören Bayan Dora Yumak 2’li: 89 TL

Ören Bayan Kristal Yumak 2’li: 89 TL

Erkek Tam Fermuarlı Polar Üst (2XL, 3XL): 349 TL

Kadın Tam Fermuarlı Polar Üst: 349 TL

Kadın Kaşkorse Sweat (S/M, L/XL): 299 TL

Kadın Kaşkorse Pantolon (S/M, L/XL): 299 TL

Ghoss Şardonlu Erkek Eşofman Altı: 269 TL

Ghoss Şardonlu Kadın Eşofman Altı: 269 TL

Kiğılı Dynamic Tam Fermuarlı Garnili Polar (S, M, L, XL): 739 TL

Kiğılı Dynamic Erkek Pantolon (M, L, XL): 719 TL

Kiğılı Dynamic Erkek Fanila (M, L, XL): 179 TL

Kiğılı Dynamic Erkek Boxer (M, L, XL): 149 TL

Erkek Dokuma Pantolon (S, M, L, XL, 2XL): 419 TL

Erkek Trekking Ayakkabı (42-43 Numara): 799 TL

Jel Spor Tabanlık Kadın-Erkek: 129 TL

Kadın Termal Çorap (S/M, L/XL): 149 TL

Penti 40 Denye Külotlu Çorap: 89 TL

Penti 40 Denye Pantolon Çorabı: 49 TL

Bolero Kadın Uyku Çorabı: 45 TL

Erkek Soket Çorap 3’lü: 109 TL

Kadın Desenli Slip 3’lü (M/L/XL): 109 TL

Başlıklar :BİMBİM aktüelBİM indirmlerBİM kataloğu
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BİM katalog bugün indirimde neler var? BİM 10 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu

Her hafta sunduğu avantajlı aktüel ürünlerle tüketicilerin ilgi odak noktası olan BİM Marketler Zinciri’nin merakla beklenen 8, 10 ve 13 Kasım 2026 aktüel ürünler katalogları yayımlandı. "Bu hafta BİM’e ne gelecek, 8 Kasım Cuma, 10 Kasım Salı ve 13 Kasım Cuma günlerinde hangi ürünler indirimde olacak, ev gereçleri ve elektronikte hangi fırsatlar var?" sorularını yanıtlayan yeni kampanya döneminde; teknolojik araç gereçlerden küçük ev aletlerine, mutfak züccaciye ürünlerinden temel gıda ve hijyen malzemelerine kadar geniş bir yelpazede cazip fiyatlar dikkat çekiyor. Arama motorlarında alışveriş tutkunlarının yoğun olarak sorguladığı BİM 8-10-13 Kasım aktüel kataloğunun öne çıkan indirimli fırsat ürünleri ve fiyat listesi şu şekildedir:

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Senna 65 İnç Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV 28.900 TL

Dijitsu 43 İnç Full HD QLED Google TV 12.900 TL

Pense 399 TL

Mini Pense Seti 3 Parça 599 TL

Kemer Delme Pensesi 349 TL

Tel Fırça 119 TL

Kıl Testere Seti 329 TL

Cırt Kelepçe Seti 99 TL

Mıknatıslı Mini Su Terazisi 149 TL

Kargaburun 399 TL

Alüminyum Su Terazisi 299 TL

Panç Seti 249 TL

3 Çekmeceli Derin Dondurucu 9.990 TL

Cam Set Üstü Ocak 3.990 TL

Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 4.500 TL

Elektrikli Süpürge Cyclone 4.990 TL

360 derece dönebilen 8'in 1 Bağlantı İstasyonu 2.490 TL

Şeffaf Tuş Tasarımlı RGB Klavye 1.290 TL

Narenciye Sıkacağı 1090 TL

LG 50 İnç QNED Aİ Miniled 4K Smart TV 32.500 TL

Oyuncak Araçlar 399 TL

Konuşan Defne Bebek 629 TL

Çek Bırak Yarış Arabası 109 TL

Ahşap Domino 199 TL

Çerçeve Puzzle 49 TL

Ahşap Satranç 159 TL

Aksesuarlı Mikro Bloklar 359 TL

Kutu Oyunu Çeşitleri 349 TL

Bul-Tak Kule 209 TL

İtfaiye Yol Seti 409 TL

Oyuncak Tekli Araba 109 TL

Oyuncak Kamyonlar 329 TL

Oyuncak Mutfak Seti 569 TL



10 KASIM SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Coşkun Dana Kangal Sucuk 400 g 289 TL

Yörsan %0,5 Yağlı Süt 1 L 41,50 TL

Yörsan Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 419 TL

İçim Laktozsuz Kefir 1 L 89,50 TL

Sek %0,6 Yağlı Yoğurt 3000 g 155 TL

İçim Tam Yağlı Süzme Peynir 2x250 g 159 TL

Taciroğlu Tam Yağlı Klasik Beyaz Peynir 450 g 279 TL

Kiri Labne 3x150 g 155 TL

Eker Ayran 1 L 52,50 TL

Torku Dilimli Cheddarlı Peynir 200 g 129 TL

Sek Quark 140 g 54,50 TL

Sek Ayran 200 ml 10 TL

Dost Orman Meyveli Süt 200 ml 16 TL

Dost %20 Bitkisel Yağlı Kremsos 200 ml 21,50 TL

Dimes Kakaolu Protein Milkshake 310 ml 49,50 TL

Sek Yaban Mersinli ve Vanilya Aromalı Yoğurt 250 ml 35 TL

Polonez Hindi Füme 2x90 g 69 TL

Superfresh Mantı 1 kg 215 TL

Lezita Piliç Döner 200 g 49 TL

Banvit Çıtır Tavuk Burger 720 g 249 TL

Banvit Çıtır Tavuk Parçaları 700 g 209 TL

Erpiliç Piliç Schnitzel 1000 g 139 TL



BİM AKTÜEL 13 KASIM CUMA İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

TCL 55 İnç 4K QLED HDR Google TV (55T61C, Stok: 4.000): 27.900 TL

Insta360 X3 Aksiyon Kamerası (5.7K 360 Derece, Stok: 7.000): 16.990 TL

TCL 100 W Soundbar (S45H, Stok: 4.000): 4.500 TL

Logitech G203 Kablolu Oyuncu Mouse + Mouse Pad Set (Stok: 7.000): 999 TL

Kumtel HC-2948 Fanlı Konvektör Isıtıcı (2000 W): 2.290 TL

Kumtel 11 Dilim Yağlı Radyatör Isıtıcı (2300 W): 3.250 TL

Kumtel Dikey Isıtıcı (2300 W): 2.190 TL

Zenon Mini Quartz Isıtıcı (1200 W): 749 TL

Kumtel Çift Yönlü Şömine Isıtıcı (1800 W): 1.590 TL

Kumtel Fanlı Isıtıcı (2000 W): 799 TL

İmex 10.000 mAh Kablolu Powerbank: 499 TL

Polosmart FS123 Kablosuz Speaker: 699 TL

Polosmart FS122 TWS Kablosuz Kulaklık: 599 TL

Nordica Pilli Tüy Toplama Cihazı: 249 TL

House Pratik HP92 Şarj Edilebilir El Feneri: 399 TL

Paşabahçe Bouquet Çay Bardağı 6’lı (~170 cc): 219 TL

Glass in love Cam Kupa 6’lı (~190 ml): 229 TL

LAV 3 Katlı Kapaklı Sunumluk (~765 cc): 139 TL

LAV Desenli Saklama Kabı (~240 cc): 49 TL

LAV Tasty Cam Kavanoz (~575 cc): 35 TL

LAV Tasty Cam Kavanoz (~1050 cc): 45 TL

Colorina Gravürlü Cam Tatlı Tabağı Çeşitleri (~12 cm): 30 TL

Colorina Gravürlü Cam Kase (~20 cm): 119 TL

Paşabahçe Tokio Meşrubat Bardağı 3’lü (~390 cc): 109 TL

Paşabahçe Tokio Su Bardağı 3’lü (~270 cc): 89 TL

Borcam Gravür Kenarlı Borcam Fırın Tepsisi (~37 cm / ~2850 cc): 299 TL

RAKLE Renkli Meşrubat Bardağı (~390 cc): 49 TL

Okyanus Home Tek Fiyat Mutfak Ekipmanları: 69 TL

Benante Desenli Kayık Tabak (~26,5×16 cm): 129 TL

Benante Baharatlık Seti 3’lü (~12x12x11 cm): 399 TL

Benante Rimli Desenli Kupa (~200 ml): 129 TL

Benante Kapaklı Saklama Kabı Seti 3’lü: 399 TL

Hobby Life Pipetli Matara (~550 ml): 129 TL


Heifer Chef’s Mini Blender (1000 W): 1.990 TL

Heifer Chef’s Çay Makinesi (1500 W): 1.990 TL

Fakir SM1804B Blender Set (1800 W): 2.790 TL

Kumtel Mikrodalga Fırın (600 W): 2.690 TL

Keyif Közde Sütlü Türk Kahvesi Makinesi: 1.890 TL

Heifer Profesyonel Saç Kurutma Makinesi (2600 W): 1.190 TL

Altus Buharlı Ütü (2400 W): 1.490 TL

Forever Makyaj Süngeri Temizleme Makinesi: 399 TL

Heifer Nostaljik Popcorn Makinesi (1200 W, Stok: 5.000): 1.690 TL

Altus AL 8080 SB Tartı: 490 TL

Elektrikli Kirpik Kıvırıcı: 149 TL

Naturalove 4’ü 1 Arada Kadın Tıraş Makinesi (Stok: 8.000): 899 TL

Philips MG3915/15 6’sı 1 Arada Erkek Bakım Seti: 1.390 TL

Nordica Şarjlı Diş Fırçası: 429 TL

Tüy Alma Makinesi Mini: 349 TL

Nano Cam Ayak Törpüsü ve Tüy Alıcı: 399 TL

Hobby Life Tek Fiyat Plastik Ürünler (48 Farklı Ürün): 25 TL

Desenli Emaye Bakraç (~20 cm / ~5,25 L): 549 TL

Desenli Emaye Saklama Kabı 6 Parça (14, 16, 18 cm): 649 TL

Desenli Emaye Kızartma Tenceresi (~22 cm): 579 TL

Desenli Emaye Sosluk (~14 cm / ~1,5 L): 349 TL

Amboss Alüminyum Döküm Şekilli Pankek Tavası (~26 cm): 449 TL

Bonera Çaydanlık (304 Kalite Çelik, Demlik ~1 L, Suluk ~2 L): 999 TL

Cook Love Çelik Saplı Silikon Uçlu Desenli Maşa: 149 TL

Gold Saplı Tek Fiyat Akasya Mutfak Gereçleri: 99 TL

Okyanus Home Kase Seti 2’li (~2,5 L – ~4 L): 129 TL

Okyanus Home Ölçülü Narenciye Sıkacağı (~500 ml): 89 TL

Paslanmaz Süt Süzgeci (~14 cm): 75 TL

Dondurucu Saklama Kabı (~1,4 L): 45 TL

Hobby Life Katlanır Çamaşır Selesi (~25 L): 299 TL

Fonksiyonel Askı Çeşitleri: 49 TL

Tek Fiyat Organizer Çeşitleri: 69 TL

Çemberli Badya (~4,5 L): 75 TL

TÜBİTAK İlk Okuma Kitapları: 39 TL

Matchbox Tekli Arabalar: 119 TL

Piccolo Mondi Büyük Boy Blok Çiçekler: 229 TL

Looney Tunes Space 100 Parça Puzzle: 79 TL

Limon Oyuncak Şarjlı Kumandalı Duman Atan Kamyonet: 599 TL

Barbie Manyetik Kıyafet Giydirme Oyunu: 199 TL

Barbie Öğretmen Seti (Stok: 8.000): 899 TL

MGS Sesli Dönüşen Robot: 349 TL

Hot Wheels Monster Truck 1:64 Arabalar: 279 TL

Spor Araba: 239 TL

Elena Bob Pelüş Ayıcık (~42 cm): 589 TL

Mega Kristal Sürpriz Yumurta: 239 TL

Dede Bavullu Doktor Seti (15 Parça): 579 TL

Piccolo Mondi Işıklı Sesli Refleks Oyunu: 449 TL

MGS İlk Arabam (Maksimum ~15 kg): 589 TL

Piccolo Mondi Kutu Oyunu Çeşitleri: 299 TL

Hobi Toys Oyuncak Çantalı Diş Doktoru (12 Parça): 169 TL

Gokidy Metal Araba Karavanlı: 199 TL

Gokidy Sök Tak İş Makineleri: 119 TL

MGS Oyuncak Balo Arabası: 429 TL

Keçeli Kalemli Boyanabilir Mat (~25×35 cm, 6 Kalem): 159 TL

Dostoys Penguen Denge Oyunu: 429 TL

Animasyon Balon Seti (10 Balon, 1 Pompa): 49 TL

Eolo Ce-Ee Kitaplar: 159 TL

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Hikaye Kitapları: 59 TL

Ebby Kids Mum Boyalı Boyama Kitapları (6 Mum Boya): 139 TL

PP Valiz Küçük Boy (~55x24x35 cm): 999 TL

PP Valiz Orta Boy (~65x28x45 cm): 1.199 TL

PP Valiz Büyük Boy (~75x33x52 cm): 1.399 TL

6’lı Valiz Organizer: 135 TL

Çanta (~34×51 cm): 195 TL

Pelüş / Metal Toka Çeşitleri: 59 TL

Bel / Ayak Sıcak Su Torbası: 349 TL

Barbie / Hot Wheels Bardaklı Şemsiye: 459 TL

Barbie / Hot Wheels Yağmur Çizmesi (Kız-Erkek 29/30 – 31/32): 459 TL

Barbie / Hot Wheels Çocuk Çorap (Kız-Erkek 5-6, 7-8 Yaş): 79 TL

Altın Başak 10’lu Dikiş Seti: 169 TL

Üçbaşak Dikiş İpi 2’li (~900 mt): 139 TL

Ören Bayan Lastik (3 cm / ~10 mt): 179 TL

Ören Bayan Lastik (2 cm / ~10 mt): 139 TL

Düz Dikişsiz Bone (%100 Pamuk): 55 TL

Fırfırlı Dikişsiz Bone (%100 Pamuk): 75 TL

Flamlı Eşarp (~100×100 cm): 99 TL

Ören Bayan Yeşil Elma Kokulu Yazma (~100×100 cm): 99 TL

Ören Bayan Dora Yumak 2’li: 89 TL

Ören Bayan Kristal Yumak 2’li: 89 TL

Erkek Tam Fermuarlı Polar Üst (2XL, 3XL): 349 TL

Kadın Tam Fermuarlı Polar Üst: 349 TL

Kadın Kaşkorse Sweat (S/M, L/XL): 299 TL

Kadın Kaşkorse Pantolon (S/M, L/XL): 299 TL

Ghoss Şardonlu Erkek Eşofman Altı: 269 TL

Ghoss Şardonlu Kadın Eşofman Altı: 269 TL

Kiğılı Dynamic Tam Fermuarlı Garnili Polar (S, M, L, XL): 739 TL

Kiğılı Dynamic Erkek Pantolon (M, L, XL): 719 TL

Kiğılı Dynamic Erkek Fanila (M, L, XL): 179 TL

Kiğılı Dynamic Erkek Boxer (M, L, XL): 149 TL

Erkek Dokuma Pantolon (S, M, L, XL, 2XL): 419 TL

Erkek Trekking Ayakkabı (42-43 Numara): 799 TL

Jel Spor Tabanlık Kadın-Erkek: 129 TL

Kadın Termal Çorap (S/M, L/XL): 149 TL

Penti 40 Denye Külotlu Çorap: 89 TL

Penti 40 Denye Pantolon Çorabı: 49 TL

Bolero Kadın Uyku Çorabı: 45 TL

Erkek Soket Çorap 3’lü: 109 TL

Kadın Desenli Slip 3’lü (M/L/XL): 109 TL

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_ga

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_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

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