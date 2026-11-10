BİM katalog bugün indirimde neler var? BİM 10 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu

Bugün okullar tatil mi son dakika? 10 Kasım Salı günü okullar var mı, yok mu?

10 Kasım 2026 Salı günü okulların tatil olup olmadığı, Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yıl dönümünde yurt genelinde düzenlenecek törenler ve etkinliklerle anılacak. Bu özel gün öncesinde öğrenciler, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Ancak 10 Kasım, resmi tatil günleri arasında bulunmadığı için okullarda dersler devam edecek. Eğitim kurumlarında günün anlam ve önemine uygun anma programları düzenlenirken öğrenciler de bu etkinliklere katılacak. Geçen yıl 10 Kasım'ın ara tatil dönemine denk gelmesi nedeniyle okulların kapalı olması, bu yıl da benzer bir uygulama olup olmayacağı sorusunu gündeme getirdi. MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde ise kasım ara tatili farklı bir tarihte başlayacak. Peki, 10 Kasım Salı günü okullar açık mı, ders yapılacak mı ve kasım ara tatili ne zaman başlayacak?