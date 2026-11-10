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Bugün okullar tatil mi son dakika? 10 Kasım Salı günü okullar var mı, yok mu?

09:38, 10/11/2026, Salı
Yeni Şafak
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10 Kasım 2026 Salı günü okulların tatil olup olmadığı, Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yıl dönümünde yurt genelinde düzenlenecek törenler ve etkinliklerle anılacak. Bu özel gün öncesinde öğrenciler, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Ancak 10 Kasım, resmi tatil günleri arasında bulunmadığı için okullarda dersler devam edecek. Eğitim kurumlarında günün anlam ve önemine uygun anma programları düzenlenirken öğrenciler de bu etkinliklere katılacak. Geçen yıl 10 Kasım'ın ara tatil dönemine denk gelmesi nedeniyle okulların kapalı olması, bu yıl da benzer bir uygulama olup olmayacağı sorusunu gündeme getirdi. MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde ise kasım ara tatili farklı bir tarihte başlayacak. Peki, 10 Kasım Salı günü okullar açık mı, ders yapılacak mı ve kasım ara tatili ne zaman başlayacak?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü yaklaşırken milyonlarca öğrenci ve veli, salı günü okullarda ders işlenip işlenmeyeceğine ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılında Türkiye genelinde anma törenleri gerçekleştirilecek. Saat 09.05'te yapılacak saygı duruşu ve okullardaki anma etkinlikleri nedeniyle eğitim programının nasıl uygulanacağı merak konusu oldu. 10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığı da öğrencilerin en çok araştırdığı başlıklar arasında bulunuyor. Bu tarih resmi tatil kapsamında yer almadığından Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim öğretim faaliyetleri sürecek. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okullarında düzenlenecek anma programlarına katılacak, ardından ders programları doğrultusunda eğitimlerine devam edecek. Kasım ayı ara tatilinin 10 Kasım'dan sonraki haftaya planlanması da bu yılki takvimi geçen yıldan farklı hale getiriyor. Peki, 10 Kasım'da okullar tam gün açık mı, yarım gün tatil uygulanacak mı ve öğrenciler ne zaman ara tatile çıkacak?


Bugün okullar tatil mi, 10 Kasım'da okul var mı?

Bugün, 10 Kasım 2026 Salı günü Türkiye genelinde okullar tatil değil. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla ülke genelinde anma etkinlikleri düzenlenecek ancak eğitim öğretime ara verilmeyecek. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında 10 Kasım, resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde dersler olağan program doğrultusunda işlenecek. Öğrenciler, okullarında düzenlenecek Atatürk'ü Anma Günü etkinliklerine katılacak. Törenlerin ardından eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam edecek.


10 Kasım Salı günü ders var mı?

10 Kasım 2026 Salı günü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ders var. Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle okullarda gerçekleştirilecek törenler, eğitim öğretimin tamamen durdurulacağı anlamına gelmiyor.

Saat 09.05'te gerçekleştirilecek saygı duruşu ve anma programlarının ardından öğrenciler, okullarının belirlediği günlük ders programına göre eğitimlerine devam edecek. Dolayısıyla 10 Kasım Salı günü öğrenciler için tam gün veya yarım gün tatil uygulaması bulunmuyor.

Başlıklar :okultatilöğrenci
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Bugün okullar tatil mi son dakika? 10 Kasım Salı günü okullar var mı, yok mu?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü yaklaşırken milyonlarca öğrenci ve veli, salı günü okullarda ders işlenip işlenmeyeceğine ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılında Türkiye genelinde anma törenleri gerçekleştirilecek. Saat 09.05'te yapılacak saygı duruşu ve okullardaki anma etkinlikleri nedeniyle eğitim programının nasıl uygulanacağı merak konusu oldu. 10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığı da öğrencilerin en çok araştırdığı başlıklar arasında bulunuyor. Bu tarih resmi tatil kapsamında yer almadığından Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim öğretim faaliyetleri sürecek. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okullarında düzenlenecek anma programlarına katılacak, ardından ders programları doğrultusunda eğitimlerine devam edecek. Kasım ayı ara tatilinin 10 Kasım'dan sonraki haftaya planlanması da bu yılki takvimi geçen yıldan farklı hale getiriyor. Peki, 10 Kasım'da okullar tam gün açık mı, yarım gün tatil uygulanacak mı ve öğrenciler ne zaman ara tatile çıkacak?


Bugün okullar tatil mi, 10 Kasım'da okul var mı?

Bugün, 10 Kasım 2026 Salı günü Türkiye genelinde okullar tatil değil. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla ülke genelinde anma etkinlikleri düzenlenecek ancak eğitim öğretime ara verilmeyecek. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında 10 Kasım, resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde dersler olağan program doğrultusunda işlenecek. Öğrenciler, okullarında düzenlenecek Atatürk'ü Anma Günü etkinliklerine katılacak. Törenlerin ardından eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam edecek.


10 Kasım Salı günü ders var mı?

10 Kasım 2026 Salı günü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ders var. Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle okullarda gerçekleştirilecek törenler, eğitim öğretimin tamamen durdurulacağı anlamına gelmiyor.

Saat 09.05'te gerçekleştirilecek saygı duruşu ve anma programlarının ardından öğrenciler, okullarının belirlediği günlük ders programına göre eğitimlerine devam edecek. Dolayısıyla 10 Kasım Salı günü öğrenciler için tam gün veya yarım gün tatil uygulaması bulunmuyor.

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