Bugün okullar tatil mi son dakika? 10 Kasım Salı günü okullar var mı, yok mu?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü yaklaşırken milyonlarca öğrenci ve veli, salı günü okullarda ders işlenip işlenmeyeceğine ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılında Türkiye genelinde anma törenleri gerçekleştirilecek. Saat 09.05'te yapılacak saygı duruşu ve okullardaki anma etkinlikleri nedeniyle eğitim programının nasıl uygulanacağı merak konusu oldu. 10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığı da öğrencilerin en çok araştırdığı başlıklar arasında bulunuyor. Bu tarih resmi tatil kapsamında yer almadığından Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim öğretim faaliyetleri sürecek. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okullarında düzenlenecek anma programlarına katılacak, ardından ders programları doğrultusunda eğitimlerine devam edecek. Kasım ayı ara tatilinin 10 Kasım'dan sonraki haftaya planlanması da bu yılki takvimi geçen yıldan farklı hale getiriyor. Peki, 10 Kasım'da okullar tam gün açık mı, yarım gün tatil uygulanacak mı ve öğrenciler ne zaman ara tatile çıkacak?