Gaziantep Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları 2026: GAÜN Gençlik Programı noter kurası sonucu isim listesi sorgulama ekranı
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında üniversite öğrencilerine yönelik İŞKUR Gençlik Programı protokolü imzalandı. Protokole göre, GAÜN'e 2.250 kişilik kontenjan tahsis edildi. Başvurular 30 Ekim – 3 Kasım 2026 tarihleri arasında alındı. Gaziantep Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları da merak ediliyor. İşte GAÜN Gençlik Programı noter kurası sonucu isim listesi sorgulama ekranı.
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı için süreçte en kritik aşamaya gelindi. Toplam 2.250 kişilik dev kontenjanın tahsis edildiği ve başvuruları 30 Ekim – 3 Kasım 2026 tarihleri arasında ALO 170, İŞKUR e-Şube ve e-Devlet üzerinden tamamlanan program kapsamında, gözler noter kura çekimi sonuçlarına çevrildi.
GAÜN İŞKUR kura sonuçları açıklandı mı?
Gaziantep Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı noter kurası 5 Kasım Perşembe günü çekilecek. Noter Kurası çekim İşlemlerinin tamamlanmasından sonra Kura Sonuçları ve İstenilecek Belgeler üniversitenin web sayfasından ayrıca duyurulacaktır.
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İŞKUR Gençlik Programı kura çekiliş sonuçları isim listesi için tıklayın
İŞKUR Gençlik Programı Uygulanabilecek Faaliyet Alanları Nelerdir?
a) Sürdürülebilir Kampüs Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
b) Kampüs Altyapı ve Bakım Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
c) Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Desteklenmesi;
ç) Akademik ve İdari Faaliyetlerin Desteklenmesi;
d) Toplumsal Hizmet ve İşbirliği Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
e) Öğrenci Gelişim ve Uyum Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
f) Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
g) Girişimcilik Ekosistemi Faaliyetlerinin Desteklenmesi.
İŞKUR Gençlik Programı Katılımcılarına Verilecek Eğitimler Nelerdir?
a) İş sağlığı ve güvenliği eğitimi
b) Bağımlılıkla mücadele eğitimi
c) İş arama becerisinin geliştirilmesi eğitimi
ç) İş ahlakı, motivasyon ve stres yönetimi eğitimi
d) Kişiler arası ilişkiler ve etkili iletişim eğitimi
e) Finansal okuryazarlık eğitimi
f) Genel Müdürlük tarafından Kurumun tanıtımı ve İUP hakkında katılımcıların bilgilendirilmesi başta olmak üzere katılımcıların niteliğinin geliştirilmesine yönelik olarak talebin uygun bulunması ve ödenek tahsis edilmesi aşamasında belirlenebilecek diğer eğitimler
g) Yüklenici kamu kurumunun faaliyet alanına yönelik olarak belirleyeceği diğer eğitimler.