Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) İŞKUR Gençlik Programı’na başvurular; 22 - 26 Ekim 2026 tarihleri arasında İŞKUR e-Şube üzerinden alındı. Programda katılımcıların seçim yöntemi olarak noter kurası kullanılacaktır. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından programa katılmak isteyen öğrencilerin gözü kura sonuçları isim listesinde. Peki, Mustafa Kemal Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası çekildi mi? İşte MKÜ Gençlik Programı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) İŞKUR Gençlik Programı’na başvuran öğrencilerin kura sonuçları için heyecanlı bekleyişi 26 Ekim’de sona erdi. Program kapsamında görev almaya hak kazanan öğrenciler, kura sonuçları ve isim listelerini kontrol ederek başvuru durumlarını öğrenebilecek. Program kapsamında bu yıl MKÜ öğrencilerine yönelik toplam 1.379 kontenjan ayrılmıştı. İşte Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kuraları çekildi mi?
Mustafa Kemal Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı noter kurası 5 Kasım Perşembe günü çekilecek. Noter Kurası çekim İşlemlerinin tamamlanmasından sonra Kura Sonuçları ve İstenilecek Belgeler üniversitenin web sayfasından ayrıca duyurulacaktır.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) İŞKUR Gençlik Programı kura çekiliş sonuçları isim listesi için tıklayın
Programın uygulama süresi 82 gündür. Programa katılan katılımcılara günlük 1.375,00 TL ücret ödenecektir. Programa katıldığı sürelerde katılımcıların Genel Sağlık Sigortası ile İş Kazası ve Meslek Hastalığı primleri yüklenici kurumca ödenecektir.