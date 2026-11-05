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A101 katalog bugün indirimde neler var? A101 5 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu

A101 katalog bugün indirimde neler var? A101 5 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu

08:28, 05/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 08:28, 05/11/2026, Perşembe
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A101 katalog bugün indirimde neler var? A101 5 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu
Kasım A101 kataloğu

A101 5 Kasım 2026 aktüel kataloğu, yeni haftanın indirimli ürünlerini alışveriş tutkunlarıyla buluşturuyor. Bugün A101 mağazalarında satışa sunulacak Aldın Aldın fırsatları kapsamında elektronik ürünlerden küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden tekstil ve kişisel bakım ürünlerine kadar birçok kategoride dikkat çeken seçenekler yer alıyor. Uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği katalogda, haftaya özel kampanyalar ve güncel fiyatlar öne çıkıyor. 8 KG çamaşır makinesi 22.999 TL, 18 parça porselen yemek takımı 1.999 TL, ultrasonik hava nemlendirici 1.099 TL'den satışa çıktı. İşte A101 5 Kasım 2026 aktüel kataloğunda raflarda yerini alacak indirimli ürünler ve fiyat detayları.

A101 5 Kasım 2026 aktüel kataloğu yayımlandı.  A101 raflarında yerini alan "Aldın Aldın" aktüel ürünler kataloğunda; her bütçeye ve ihtiyaca hitap eden teknolojik cihazlardan küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden giyim ve temel gıdaya kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor. Öne çıkan fırsatlar arasında elektrikli motorlu bisiklet, ultra smart LED TV, yavaş sıkım sebze meyve presi, boyun masaj aleti yer alıyor. Çeşit çeşit mutfak ürünleri, giyimde eşofman takımları ve kışlık tekstil ürünleri dikkat çekerken; çocuklara özel oyuncak setleri ile zengin gıda ve temizlik malzemeleri indirimleri de Perşembe gününden itibaren A101 mağazalarında, A101 Kapıda uygulamasında ve online platformda tüketicileri bekliyor.

A101 5 Kasım 2026 aktüel kataloğu yayımlandı.&nbsp; A101 raflarında yerini alan "Aldın Aldın" aktüel ürünler kataloğunda; her bütçeye ve ihtiyaca hitap eden teknolojik cihazlardan küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden giyim ve temel gıdaya kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor. Öne çıkan fırsatlar arasında elektrikli motorlu bisiklet, ultra smart LED TV, yavaş sıkım sebze meyve presi, boyun masaj aleti yer alıyor. Çeşit çeşit mutfak ürünleri, giyimde eşofman takımları ve kışlık tekstil ürünleri dikkat çekerken; çocuklara özel oyuncak setleri ile zengin gıda ve temizlik malzemeleri indirimleri de Perşembe gününden itibaren A101 mağazalarında, A101 Kapıda uygulamasında ve online platformda tüketicileri bekliyor.

A101 ALDIN ALDIN 5 KASIM KATALOĞU

8 KG Çamaşır Makinesi 22.999 TL

Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 9.499 TL

Mekanik Silindirik Termosifon 65 L 9.299 TL

Bulaşık Makinesi 15.999 TL

65" 4K UHD VIDAA TV 30.999 TL

Bluetooth Kulaklık 999 TL

55" 4K UHD VIDAA TV 21.999 TL

LED Ampul 8 W 79,50 TL

Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 499 TL

VB5 Elektrikli Bisiklet 29.990 TL

GPX Demon GR250R Motosiklet 179.990 TL

RSX7 150CC Benzinli Motosiklet 109.990 TL

Akım Korumalı USB'li Priz Çoklayıcı 469 TL

A101 ALDIN ALDIN 5 KASIM KATALOĞU8 KG Çamaşır Makinesi 22.999 TLGizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 9.499 TLMekanik Silindirik Termosifon 65 L 9.299 TLBulaşık Makinesi 15.999 TL65" 4K UHD VIDAA TV 30.999 TLBluetooth Kulaklık 999 TL55" 4K UHD VIDAA TV 21.999 TLLED Ampul 8 W 79,50 TLBluetooth Kulak İçi Kulaklık 499 TLVB5 Elektrikli Bisiklet 29.990 TLGPX Demon GR250R Motosiklet 179.990 TLRSX7 150CC Benzinli Motosiklet 109.990 TLAkım Korumalı USB'li Priz Çoklayıcı 469 TL

Ultrasonik Hava Nemlendirici 1.099 TL

Duvar Tipi Isıtıcı 1.999 TL

Dekoratif Şarjlı Masa Lambası 399 TL

Buharlı Kırışıklık Giderici 1.199 TL

Saç Düzleştirici Fırça 899 TL

Filtre Kahve Makinesi 1.199 TL

Su Isıtıcı 999 TL

Cyclone Süpürge 4.999 TL

Izgara ve Tost Makinesi 999 TL

Ultrasonik Hava Nemlendirici 1.099 TLDuvar Tipi Isıtıcı 1.999 TLDekoratif Şarjlı Masa Lambası 399 TLBuharlı Kırışıklık Giderici 1.199 TLSaç Düzleştirici Fırça 899 TLFiltre Kahve Makinesi 1.199 TLSu Isıtıcı 999 TLCyclone Süpürge 4.999 TLIzgara ve Tost Makinesi 999 TL

18 Parça Porselen Yemek Takımı 1.999 TL

Orta Boy Çelik Çaydanlık 1.199 TL

2 Kişilik Porselen Fincan Takımı 299 TL

20 cm Çelik Derin Tencere 699 TL

Kayık Tabak 2'li 479 TL

24 cm Çelik Basık Tencere 799 TL

Seramik Pasta Tabağı 4'lü 299 TL

Desenli Cam Sunumluk 229 TL

4 Parça Maşa Seti 219 TL

Pipetli Çelik Termos 689 TL

Kapaklı Hamur Leğeni 2'li 299 TL

18 Parça Porselen Yemek Takımı 1.999 TLOrta Boy Çelik Çaydanlık 1.199 TL2 Kişilik Porselen Fincan Takımı 299 TL20 cm Çelik Derin Tencere 699 TLKayık Tabak 2'li 479 TL24 cm Çelik Basık Tencere 799 TLSeramik Pasta Tabağı 4'lü 299 TLDesenli Cam Sunumluk 229 TL4 Parça Maşa Seti 219 TLPipetli Çelik Termos 689 TLKapaklı Hamur Leğeni 2'li 299 TL

Oyuncak Pilli Robot 549 TL

Uzaktan Kumandalı Buggy 899 TL

Hot Wheels The Hot Ones Oyun Seti 1.399 TL

Kutu Oyunu Stick Game 189,50 TL

Türkiye Haritası Puzzle 129,50 TL

Duygular Kitabı 99,50 TL

İş Araçları 3'lü 209 TL

Sprey Boyama Kalemi 12 Kalemli 599 TL

Oyuncak Barbie Balerin Bebek 349 TL

Kabartmalı 3D Sticker 59,50 TL

Kilitli Hatıra Defteri+Sulu Jel Kalem Seti 179,50 TL

Lisanslı Yastık Kılıfı Seti 229 TL

Lisanslı Kırlent 199 TL

Lisanslı Çocuk Ev Botu 279 TL

Oyuncak Pilli Robot 549 TLUzaktan Kumandalı Buggy 899 TLHot Wheels The Hot Ones Oyun Seti 1.399 TLKutu Oyunu Stick Game 189,50 TLTürkiye Haritası Puzzle 129,50 TLDuygular Kitabı 99,50 TLİş Araçları 3'lü 209 TLSprey Boyama Kalemi 12 Kalemli 599 TLOyuncak Barbie Balerin Bebek 349 TLKabartmalı 3D Sticker 59,50 TLKilitli Hatıra Defteri+Sulu Jel Kalem Seti 179,50 TLLisanslı Yastık Kılıfı Seti 229 TLLisanslı Kırlent 199 TLLisanslı Çocuk Ev Botu 279 TL

Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 5.999 TL

80*150 cm Pamuklu Desenli Halı 549 TL

Çift Kişilik Alez 729 TL

Tek Kişilik Alez 579 TL

Kadın Ayakkabı Saklama Kutusu 69,50 TL

Erkek Ayakkabı Saklama Kutusu 79,50 TL

Çift Kişilik Yorgan 599 TL

Tek Kişilik Yorgan 499 TL

Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 5.999 TL80*150 cm Pamuklu Desenli Halı 549 TLÇift Kişilik Alez 729 TLTek Kişilik Alez 579 TLKadın Ayakkabı Saklama Kutusu 69,50 TLErkek Ayakkabı Saklama Kutusu 79,50 TLÇift Kişilik Yorgan 599 TLTek Kişilik Yorgan 499 TL

Kakaolu Fındık 169,50 TL

Karamelli Sütlü Çİkolata 99 TL

Çikolatalı Gofret 18 TL

Elma ve Tarçın Soslu Kurabiye 40 TL

Portakallı Jöleli Bisküvi 52,50 TL

Kakao Kaplamalı Fındıklı Gofret 10 TL

Hindistan Cevizli Bar 8,50 TL

Yarım Yağlı Yoğurt 2 KG 175 TL

Yarım Yağlı Süzme Peynir 1 KG 269 TL

Laktozsuz Kefir 250 ml 59,50 TL

Bulgur 1 KG 55 TL

Ginger Mix 199,50 TL

Dondurulmuş Parmak Patates 1 KG 155 TL

Dondurulmuş Mantı 1 KG 129,50 TL


Kakaolu Fındık 169,50 TLKaramelli Sütlü Çİkolata 99 TLÇikolatalı Gofret 18 TLElma ve Tarçın Soslu Kurabiye 40 TLPortakallı Jöleli Bisküvi 52,50 TLKakao Kaplamalı Fındıklı Gofret 10 TLHindistan Cevizli Bar 8,50 TLYarım Yağlı Yoğurt 2 KG 175 TLYarım Yağlı Süzme Peynir 1 KG 269 TLLaktozsuz Kefir 250 ml 59,50 TLBulgur 1 KG 55 TLGinger Mix 199,50 TLDondurulmuş Parmak Patates 1 KG 155 TLDondurulmuş Mantı 1 KG 129,50 TL

Mikrofiber Oto Kurulama Bezi 179,50 TL

Kajal Göz Kalemi 139 TL

Micellar Makyaj Temizleme Suyu 149,50 TL

Canlandırıcı Yüz Temizleme Jeli 129,50 TL

Maskara 369 TL

Renkli Dudak Balmı 349 TL

Mikrofiber Oto Kurulama Bezi 179,50 TLKajal Göz Kalemi 139 TLMicellar Makyaj Temizleme Suyu 149,50 TLCanlandırıcı Yüz Temizleme Jeli 129,50 TLMaskara 369 TLRenkli Dudak Balmı 349 TL
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