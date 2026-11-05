Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2026 başvurusu ne zaman başlayacak, sürekli işçi alımında aranan şartlar neler, yaş sınırı var mı ve kura çekimi nasıl yapılacak?
Sağlık Bakanlığı bünyesinde yapılacak yeni personel alımına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun açıklamaları, iş arayanların gözünü başvuru takvimine çevirdi. Kura ile gerçekleştirilecek sürekli işçi alımına başvurmak isteyen adaylar, başvuruların ne zaman başlayacağını, hangi kadrolara alım yapılacağını ve aranan şartları araştırıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak, adaylarda hangi şartlar aranacak ve yaş sınırı olacak mı?
Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek yeni dönem personel alımı müjdesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından kamuoyuna duyuruldu. Hekim dışı sağlık personeli ve sürekli işçi kadrolarını kapsayan dev istihdam hamlesi kapsamında, hastaneler ile sağlık merkezlerinde görev alacak adaylar başvuru takvimini ve şartları araştırmaya başladı.
Sağlık Bakanlığının yayımladığı kadro listesiyle birlikte adayların tercih yapabileceği görev yerleri belli oldu. Sağlık Bakanlığının 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası için başvuru takvimi belli oldu. 30 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte sağlık meslek mensuplarının tercih yapabileceği kadrolar ve yerleştirme sürecinin ayrıntıları duyuruldu. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları 30 Ekim Cuma günü başladı ve 5 Kasım Perşembe günü saat 18.00'de sona eriyor. Başvuru değerlendirme sonuçları 19 Kasım Perşembe günü EKİP üzerinden açıklanacak. Peki Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ne zaman yapılıyor? Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuru şartları neler, yaş sınırı olacak mı?
Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor?
Sağlık Bakanlığından ve Bakan Kemal Memişoğlu'ndan başvuru tarihi le ilgili bir paylaşım gelmedi. Beklentiler kasım ayı başında ilanın yayımlanması yönünde. Öte yandan kadro ve branş dağılımı da henüz belli olmadı.
Sağlık BakanlığıSürekli İşçi Alımında Aranan Genel Şartlar Neler
Sağlık Bakanlığı 2026 yılı alım ilanına henüz çıkmadığı için süreli işçi alımı için aranan şartlar tam olarak netlik kazanmadı. Sağlık Bakanlığı kura ile sürekli işçi alımı şartları en son yapılan alımda bakacak olursak, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi (şartsız/silahsız), klinik destek elemanı ve hastane hizmetli kadrolarına başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartlar aranacaktır. Adayların en az ilköğretim (ortaokul) veya ilgili lise/ön lisans mezunu olmaları, ilgili meslek kollarında istenen sertifika veya belgelere (özel güvenlik kimlik kartı vb.) sahip bulunmaları gerekmektedir.
TEMİZLİK GÖREVLİSİ:
EN AZ 5 YILLIK İLKOKUL (YETİŞKİNLER II.KADEME EĞİTİMİ BAŞARI BELGESİNE SAHİP OLANLAR DAHİL)
EN AZ 5 YILLIK İLKOKUL (YETİŞKİNLER II.KADEME EĞİTİMİ BAŞARI BELGESİNE SAHİP OLANLAR DAHİL) MEZUNU OLMAK.
GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ):
ORTAÖĞRETİM, ÖN LİSANS ve LİSANS MEZUNU OLMAK
ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ BİRİNDEN VEYA ÖN LİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN VEYA LİSANS BÖLÜMLERİNİN BİRİNDEN MEZUN OLMAK.
5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN GEREĞİNCE GEÇERLİLİĞİ DEVAM EDEN ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTINA SAHİP OLMAK. (SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTINA SAHİP OLANLAR DA BAŞVURU YAPABİLİR.)
ENGELLİ VEYA ESKİ HÜKÜMLÜ OLMAMAK.
KLİNİK DESTEK ELEMANI (HASTANE):
ORTAÖĞRETİM MEZUNU OLMAK,
ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI - HEMŞİRE YARDIMCILIĞI, EBE YARDIMCILIĞI, SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ DALININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK.
İşte Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımında aranan şartlar: