DGS ek yerleştirme kayıtları ne zamana kadar yapılacak? 2026 dikey geçiş üniversite ek kayıtlar ne zaman bitiyor?
ÖSYM, 2026 DGS ek yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere yerleşen adayların kayıt takvimini açıkladı. Kayıt işlemleri 3 Kasım itibarıyla başlarken adaylar, elektronik kayıt tarihlerini ve kayıtların son gününü araştırıyor. Peki, DGS ek yerleştirme e-kayıtları ne zaman yapılacak, üniversite kayıtları ne zaman sona erecek? İşte kayıt takvimine ilişkin detaylar.
15-22 Ekim 2026 tarihleri arasında tercihleri alınan 2026 Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlanarak sonuçlar erişime açıldı. Bir üniversiteye yerleşen adaylar için kayıt süreci başlayacak. Kayıtlara ilişkin takvimi ÖSYM açıkladı.
DGS EK YERLEŞTİRME KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM, 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme sonuçlarının ardından üniversitelere kayıt yaptıracak adaylar için takvimi duyurdu. Açıklamaya göre 3 Kasım'da başlayan DGS ek yerleştirme kayıtları 11 Kasım Çarşamba günü sona erecek.
2026 DGS EK YERLEŞTİRME ELEKTRONİK KAYITLARI NE ZAMAN?
Üniversiteye gitmeden kayıt yaptırmak isteyenler için elektronik işlemler daha kısa bir takvimle sınırlandırıldı. DGS ek yerleştirme e-kayıtları 3-4 Kasım 2026 tarihlerinde yapılacak. İnternet üzerinden başvuru hakkı bulunan öğrenciler, 4 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'a kadar işlemlerini tamamlayabilecek.
DGS EK YERLEŞTİRME E-KAYIT NASIL YAPILIR?
2026 DGS ek yerleştirme sonuçlarında bir lisans bölümüne kabul edilen öğrenciler, elektronik işlemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek. Elektronik kayıt belgesi alınabilen durumlarda üniversiteye yeniden giderek aynı kesin kayıt işlemini yaptırmaya gerek bulunmuyor.
DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
ÖSYM, 15-22 Ekim tarihlerinde alınan ek tercihlerin değerlendirilmesini tamamlayarak 2026 DGS ek yerleştirme sonuçlarını 28 Ekim Çarşamba günü açıkladı. Böylece ilk yerleştirme döneminde bir programa kabul edilmeyen ve ek tercih hakkını kullanan adayların yerleşme durumları belli oldu.
Sonuç belgesini yeniden incelemek isteyenler, ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle bilgilerine ulaşabilecek.