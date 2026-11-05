İTÜ İŞKUR kura sonuçları 2026: İstanbul Teknik Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları isim listesi
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 2026–2027 eğitim-öğretim yılında İŞKUR Gençlik Programı kapsamında 1.976 öğrenci kabul edecek. Başvuruları 3 Kasım’da sona eren programın noter kurası bugün çekiliyor. Programa katılmaya hak kazanan öğrenciler, eğitimlerine devam ederken üniversite bünyesinde deneyim kazanacak ve katılım sağladıkları her gün için 1.375 TL ödeme alabilecek. Kura çekimiyle birlikte İTÜ İŞKUR Gençlik Programı sonuçları ve kazananların isim listesi belli olacak..
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 2026–2027 eğitim-öğretim yılı kapsamında İŞKUR iş birliğiyle hayata geçirilen Gençlik Programı ile öğrencilerine hem mesleki tecrübe hem de maddi destek sağlayan dev bir adımı tamamlıyor. Toplam 1.976 öğrencinin kabul edileceği ve başvuruları 3 Kasım itibarıyla sona eren programa katılan öğrenciler, eğitimlerine aksatmadan devam ederken katılım sağladıkları gün başına 1.375 TL ödeme alacak. 5 Kasım Perşembe günü (bugün) noter huzurunda gerçekleştirilen İTÜ İŞKUR kura çekiminin ardından, kazanan asil ve yedek adayların isim listesi mercek altına alındı.
İTÜ İŞKUR kura sonuçları açıklandı mı, İŞKUR Gençlik Programı asil ve yedek isim listesi nereden öğrenilir?
Noter kurası, 5 Kasım Perşembe sabahı saat 10.00'dan itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Konferans Salonu'nda yapılacak. Noter Kurası çekim İşlemlerinin tamamlanmasından sonra Kura Sonuçları ve İstenilecek Belgeler üniversitenin web sayfasından ayrıca duyurulacaktır.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İŞKUR Gençlik Programı kura çekiliş sonuçları isim listesi için tıklayın
İTÜ'nün 1.976 kişilik kontenjanı, öğrencilerin başvuru sırasında seçtiği program numaralarına göre beş yerleşkeye bölündü:
Ayazağa Yerleşkesi (program no: 24692): 1.516 öğrenci
Tuzla Yerleşkesi (program no: 24697): 160 öğrenci
Taşkışla Yerleşkesi (program no: 24695): 150 öğrenci
Gümüşsuyu Yerleşkesi (program no: 24693): 100 öğrenci
Maçka Yerleşkesi (program no: 24694): 50 öğrenci
Teslim edilen belgelerin kontrolü tamamlandıktan sonra kesinleşen isimler ve öğrencilerin görev yapacağı birimler 13 Kasım 2026'da ilan edilecek.