Fırat Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
09:57, 05/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 10:13, 05/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Fırat Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları
Fırat Üniversitesi bünyesinde yürütülecek İŞKUR Gençlik Programı kapsamında, asil ve yedek katılımcıların belirlenmesi amacıyla noter huzurunda kura çekilişi gerçekleştirilecektir. İŞKUR Gençlik Programı kurası 5 Kasım Perşembe günü çekildi. İşte Fırat Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
Fırat Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kapsamında 2 bin 708 öğrencinin belirlenmesi için noter kurasına ilişkin duyuru yayımlandı. İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları asil ve yedek isim listeleri de merak konusu oldu.
Fırat Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası çekildi mi?
Fırat Üniversitesi bünyesinde yürütülecek İŞKUR Gençlik Programı kapsamında, asil ve yedek katılımcıların belirlenmesi amacıyla noter huzurunda kura çekilişi gerçekleştirilecektir. İŞKUR kurası 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 08.00 – 12.00 arasında Prof. Dr. Bahaeddin Ögel Konferans Salonu'nda yapılacak.