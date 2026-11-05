İstanbul Teknik Üniversitesi İŞKUR kurası CANLI İZLE: İTÜ Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 2026–2027 eğitim-öğretim yılında İŞKUR Gençlik Programı kapsamında 1.976 öğrenci kabul edecek. Başvuruları 3 Kasım’da sona eren programın noter kurası bugün çekiliyor. Programa katılmaya hak kazanan öğrenciler, eğitimlerine devam ederken üniversite bünyesinde deneyim kazanacak ve katılım sağladıkları her gün için 1.375 TL ödeme alabilecek. Kura çekimiyle birlikte İTÜ İŞKUR Gençlik Programı sonuçları ve kazananların isim listesi belli olacak. İşte İTÜ Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 2026–2027 eğitim-öğretim yılı kapsamında İŞKUR iş birliğiyle hayata geçirilen Gençlik Programı ile öğrencilerine hem mesleki tecrübe hem de maddi destek sağlayan dev bir adımı tamamlıyor. Toplam 1.976 öğrencinin kabul edileceği ve başvuruları 3 Kasım itibarıyla sona eren programa katılan öğrenciler, eğitimlerine aksatmadan devam ederken katılım sağladıkları gün başına 1.375 TL ödeme alacak. 5 Kasım Perşembe günü (bugün) noter huzurunda gerçekleştirilen İTÜ İŞKUR kura çekiminin ardından, kazanan asil ve yedek adayların isim listesi mercek altına alındı. İşte İTÜ Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.