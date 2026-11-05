KPSS atama taban puanları ve kadroları: Lisans, ön lisans ve ortaöğretim merkezi yerleştirme sonuçları
09:21, 05/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
KPSS puanıyla kamu kurumlarına başvurmak isteyen adaylar, merkezi atamalarda oluşan taban puanları ve açılan kadroları yakından takip ediyor. ÖSYM’nin açıkladığı son merkezi yerleştirme sonuçları, lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyinde tercih yapacak adaylara yol gösteriyor. İşte en son merkezi atama tercihleri atama taban puanları ve kadroları.
2026 yılının ikinci merkezi yerleştirme dönemini bekleyen KPSS adayları, tercih edilebilecek kadrolar ve başvuru şartları için ÖSYM’nin açıklamalarını takip ediyor. KPSS 2026/2 merkezi atama tarihleri henüz açıklanmazken, lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarını ilgilendiren süreç öncesinde, son merkezi yerleştirme dönemi olan KPSS-2026/1 kapsamında tercih edilen kadrolar ve oluşan taban puanlar da yeniden gündeme geldi. İşte son merkezi atamaya ilişkin kadrolar ve taban puanlar.