Ticaret savaşları altını da vurdu: Haftalık kayıp %2’yi aştı

Altın fiyatları, cuma günü yüzde 2'nin üzerinde düşerek haftalık kazancını kaybetti. Ticaret savaşına ilişkin artan endişeler, küresel resesyon beklentilerini güçlendirirken, güvenli liman olarak görülen altın da satış dalgasından etkilendi.





Analistler, altının yüksek likiditeye sahip olması nedeniyle, hisse senedi piyasalarında yaşanan sert düşüşlerin ardından yatırımcıların zararlarını telafi etmek amacıyla altın satmış olabileceğini belirtirken, piyasalarda artan risk ortamlarında marj çağrılarını (margin call) karşılamak için altının sıklıkla satışa konu olduğunu ve bu tür hareketlerin olağan kabul edildiğini kaydetti.





Öte yandan, tüm bu dalgalanmalara rağmen, altın 2025 yılı başından bu yana yüzde 15,3 oranında değer kazandı. Bu yükselişte merkez bankalarının alımları ile jeopolitik ve ekonomik belirsizliklere karşı artan güvenli liman talebi etkili oldu. Kurumsal tarafta ise geçen hafta HSBC, siyasi ve jeopolitik risklere dikkat çekerek 2025 ve 2026 yılları için altın fiyat tahminlerini sırasıyla ons başına 3 bin 15 ve 2 bin 915 dolara yükseltti. Bankanın aynı dönem için önceki tahminleri 2 bin 687 ve 2 bin 615 dolar seviyesindeydi.





Ayrıca analistler, gümüşteki düşüşe dikkati çekerek gümüşün de jeopolitik risklerden etkilendiğini ancak bu ürünün endüstriyel alanda yoğun bir şekilde kullanıldığı için fiyatlarında satış baskısının söz konusu olduğuna işaret etti. Bu gelişmelerin etkisiyle ons bazında fiyatlar, geçen hafta altında yüzde 1,6, platinde yüzde 6,7, gümüşte yüzde 13,4 ve paladyumda yüzde 5,9 azaldı.





Altının kilogram fiyatı 3 milyon 784 bin liraya geriledi





Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 3 milyon 784 bin liraya geriledi.





Altın piyasasında en düşük 3 milyon 699 bin lira, en yüksek 3 milyon 814 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,3 azalışla 3 milyon 784 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, cuma günü haftayı 3 milyon 835 bin liradan tamamlamıştı.





KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 572 milyon 806 bin 944,17 lira, işlem miktarı ise 1.485,54 kilogram oldu.





Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 5 milyar 888 milyon 252 bin 261 lira olarak gerçekleşti.



