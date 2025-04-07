Polis Akademisi tarafından 32. dönem POMEM kapsamında lisans ev önlisans mezunu 12 bin öğrenci adayı sınavlara katıldı. 21 Kasım - 9 Aralık tarihleri arasında başvurular alınmıştı. Başarılı olan adayların sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınav tarihleri 20 Ocak 2025'te ilan edilmişti. Polis adaylarının 32. dönem POMEM sonuç bekleyişi sürüyor. Peki 32. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı mülakat ne zaman? İşte detaylar.
Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu (8.160) erkek ile (1.440) kadın ve önlisans mezunu (2.040) erkek ile (360) kadın olmak üzere toplam (12.000) öğrenci alımı için yapılan başvurularla adaylar POMEM mülakat ve fiziki parkur sınavlarına katılmaya hak kazandı. POMEM sınavlarında başarılı olanlar, Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek. Peki, 32. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM mülakat ve fiziki parkur sınav sonuçları açıklandı mı? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.
32. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Polis Akademisi tarafından ocak ayında parkur sınavı tarihleri kamuoyuna duyurulmasına rağmen, sonuçlar henüz açıklanmadı. Önceki dönemlere bakıldığında POMEM sonuçlarının nisan ayı içerisinde duyurulması bekleniyor. Önceki dönem dikkate alındığında POMEM sonuçlarının nisan ayı içinde açıklanacağı tahmin ediliyor. POMEM sonuçları e-Devlet üzerinden adaylarla paylaşılacak.
POMEM MÜLAKATLARI NE ZAMAN?
POMEM sözlü mülakat sınavları, parkur sonuçları ardından duyuruluyor. Mülakatların geçtiğimiz dönemde olduğu gibi haziran ayında gerçekleşmesi bekleniyor. 31. dönem POMEM de 29 Nisan'da parkur sınav tarihleri ilan edilmiş ve mülakatlar da 26 Haziran da duyurulmuştu.
32. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SINAVI NASIL OLACAK?
Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir.
Değerlendirmede adayın;
a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.
POMEM GİRİŞ PUANI NASIL HESAPLANIYOR?
Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25’i, Fiziki Yeterlilik Sınavı puanının %25’i ve Mülakat Sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.
Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir. Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.
POMEM NEDİR?
POMEM, Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin kısaltmasıdır. Türkiye'de polis memuru olmak isteyen kişilere yönelik eğitim veren kuruluştur. Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösterir.
POMEM hakkında temel bilgiler:
Amaç: Polis teşkilatına, nitelikli ve mesleki yeterliliğe sahip polis memurları kazandırmak.
Eğitim Süresi: Genellikle 6-8 ay arasında sürer; teorik ve pratik eğitimleri kapsar.
POMEM'E Kimler Başvurabilir?
Lisans mezunları (bazı dönemlerde ön lisans mezunları da alınabilir)
KPSS’den belirli bir puan almış olmak (her alım döneminde değişebilir)
Fiziki yeterlilik ve mülakat aşamalarını geçmek.
POMEM'den mezun olanlar, polis memuru olarak göreve başlarlar. Türkiye genelinde çeşitli illere atanırlar.