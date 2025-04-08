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AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi MEB duyurdu

AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi MEB duyurdu

09:068/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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<p>AÖL sınav sonuç tarihi</p>
AÖL sınav sonuç tarihi

AÖL sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları 22-23 Mart tarihlerinde tamamlandı. AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurdu. Peki, AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç gün kaldı?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi. AÖL sınavına katılım sağlayan öğrenciler şimdi de sınav sonuç tarihine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvimde AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli olmuştu. Peki AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖL sınav sonuç tarihi.

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvim ile (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav sonuç tarihi belli oldu. Takvime göre 2. dönem AÖL sınav sonuçları 21 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak.

AÖL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Açık öğretim lisesi puan hesaplaması öğrenciler tarafından merak konusu. AÖL sınav değerlendirmesi 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacak. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecek.

#MEB
#AÖL
#AÖL sonuçları

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