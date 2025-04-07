AFAD son depremler listesinde yer alan bilgilere göre son olarak Muğla, İzmir, Tekirdağ, Balıkesir gibi illerde depremlerin meydana geldiği görülüyor. Meydana gelen depremler zaman zaman hafif şekilde de hissedilirken, az önce deprem mi oldu? Son dakika deprem nerede oldu? soruları yanıt arıyor. Hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD tarafından güncel olarak paylaşılan son depremler listesi haberimizde. İşte 7 Nisan deprem verileri.





SON DEPREMLER NEREDE OLDU?

AFAD son depremler listesine göre, en son depremler İzmir, Malatya, Bursa, Malatya, Hatay, Samsun illerinde meydana geldiği görülüyor. İşte son depremler listesi ve depremin detayları.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ-7 NİSAN 2025

2025-02-28 19:23:44 42.20056 36.25639 30.01 ML 2.2 Karadeniz - [59.05 km] Bafra (Samsun)

2025-02-28 19:08:09 36.84778 25.83528 7.06 ML 1.9 Ege Denizi

2025-02-28 18:53:32 36.04056 26.95889 10.82 ML 2.1 Ege Denizi - [84.76 km] Datça (Muğla)

2025-02-28 18:18:36 39.45417 37.35861 6.98 ML 1.6 Ulaş (Sivas)

2025-02-28 18:17:29 38.03333 37.41667 7.01 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)

2025-02-28 18:12:59 38.86222 26.80556 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - [10.08 km] Dikili (İzmir)

2025-02-28 18:12:30 36.75028 25.80278 6.63 ML 2.6 Ege Denizi

2025-02-28 18:06:40 38.7925 26.79083 12.76 ML 2.3 Ege Denizi - [06.17 km] Foça (İzmir)

2025-02-28 17:58:10 38.01056 37.62444 7.0 ML 2.2 Doğanşehir (Malatya)

2025-02-28 17:55:06 38.86361 26.78333 5.23 ML 1.8 Ege Denizi - [10.25 km] Dikili (İzmir)

2025-02-28 17:46:30 38.30028 38.305 10.47 ML 2.0 Yeşilyurt (Malatya)

2025-02-28 17:41:28 38.85222 26.80361 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - [11.20 km] Dikili (İzmir)

2025-02-28 17:38:59 38.86806 26.82611 7.98 ML 2.1 Ege Denizi - [09.47 km] Dikili (İzmir)

2025-02-28 17:36:48 38.85944 26.80028 7.0 ML 0.8 Ege Denizi - [10.43 km] Dikili (İzmir)

2025-02-28 17:35:08 38.85722 26.80667 7.0 ML 1.8 Ege Denizi - [10.63 km] Dikili (İzmir)

2025-02-28 17:23:02 38.85167 26.79167 7.0 ML 1.8 Ege Denizi - [11.39 km] Dikili (İzmir)

2025-02-28 17:20:37 39.85139 28.88583 7.0 ML 1.6 Büyükorhan (Bursa)

2025-02-28 17:14:18 38.86 26.82083 8.66 ML 1.4 Ege Denizi - [10.32 km] Dikili (İzmir)

2025-02-28 17:09:19 38.85222 26.81306 14.31 MW 4.0 Ege Denizi - [11.17 km] Dikili (İzmir)

2025-02-28 17:04:01 36.59222 26.52917 8.36 ML 2.5 Ege Denizi - [79.75 km] Bodrum (Muğla)

2025-02-28 16:48:04 38.15444 38.55639 7.0 ML 1.2 Battalgazi (Malatya)

2025-02-28 16:31:38 37.84083 29.67694 7.0 ML 1.5 Çardak (Denizli)

2025-02-28 16:01:22 37.92194 36.70972 7.14 ML 1.4 Onikişubat (Kahramanmaraş)

2025-02-28 15:58:02 38.45306 29.15944 7.0 ML 0.7 Ulubey (Uşak)

2025-02-28 15:56:16 38.49361 29.13444 7.0 ML 0.6 Eşme (Uşak)

2025-02-28 15:54:31 38.48778 29.135 7.0 ML 0.7 Eşme (Uşak)

2025-02-28 15:28:34 38.85861 26.79139 10.4 ML 1.9 Ege Denizi - [10.64 km] Dikili (İzmir)

2025-02-28 15:27:27 38.85472 26.78333 7.0 ML 0.7 Ege Denizi - [11.21 km] Dikili (İzmir)

2025-02-28 14:07:34 38.48917 37.38194 7.0 ML 1.9 Darende (Malatya)

2025-02-28 13:45:34 36.27639 36.14278 8.71 ML 3.0 Antakya (Hatay)

2025-02-28 13:24:31 37.57861 35.41167 6.9 ML 1.8 Aladağ (Adana)

2025-02-28 13:24:20 39.91167 28.84694 6.64 ML 1.7 Orhaneli (Bursa)

2025-02-28 13:16:52 38.85778 26.80111 7.0 ML 1.0 Ege Denizi - [10.61 km] Dikili (İzmir)

2025-02-28 12:46:20 39.07333 36.07 7.0 ML 2.6 Sarıoğlan (Kayseri)

2025-02-28 12:44:02 37.15028 28.77611 7.1 ML 1.8 Menteşe (Muğla)

2025-02-28 12:38:53 37.33694 31.72333 11.76 ML 1.1 Akseki (Antalya)

2025-02-28 12:29:03 38.6 39.09194 7.0 ML 1.4 Merkez (Elazığ)

ARTÇI DEPREM NEDİR?

Ana depremden sonra meydana gelen sarsıntılara artçı sarsıntı denmektedir. Artçı sarsıntılar ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir ancak büyüklük olarak ondan daha küçüktür. Eğer artçı sarsıntı ana depremden daha şiddetli gerçekleşirse bilinmelidir ki artçıdan önce meydana gelen deprem ana deprem değil öncü sarsıntıdır ve artçı sarsıntı adı verilen sarsıntı aslında ana depremdir.





DEPREM FIRTINASI NEDİR?