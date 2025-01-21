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Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card (Yeşil Kart) 2025 sonuç bilgileri

Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card (Yeşil Kart) 2025 sonuç bilgileri

12:0221/01/2025, Salı
G: 21/01/2025, Salı
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Green card
Green card

Green Card başvuru sonuçları için geri sayım başladı. DV Lottery üzerinden başvuruları alınan Yeşil Kart uygulaması ile ABD'de çalışma ve yaşama şansı elde ediliyor. 2024 Green Card başvuru şartları arasında artık yabancı dil bilme şartı yer almıyor. Peki, Green Card (Yeşil Kart) sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

Green Card başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ABD'de süresiz ikamet hakkı ve çalışma izni sağlayan Yeşil Kart başvuruları 4 Ekim-7 Kasım 2023 tarihleri arasında DV Lottery üzerinden alınmıştı. Şimdi tüm gözler sonuçların açıklanacağı tarihte. Peki, 2025 DV Lottery Yeşil Kart Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? İşte Green Card başvuru şartları ve çekiliş sonuçları sorgulama ekranı.

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeşil Kart başvuruları 4 Ekim - 7 Kasım tarihleri arasında DV Lottery sayfası üzerinden alındı. Başvuru sonuçlarının 2025 yılının Mayıs ayının ilk haftasında erişime açılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 2024 Green Card sonuçları 4 Mayıs'ta duyurulmuştu. Bu yıl da benzer bir takvimin uygulanacağı öngörülüyor.

GREEN CARD SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Başvuru sonuçlarının açıklanması ile Green Card sonuçları DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden görüntülenecek. Sonuçlar, teyit numarası (Confirmation Number) ile sorgulanabiliyor.

Başvuru işlemini yapmış adaylar https://dvprogram.state.gov/ESC/ adresindeki Başvuru Durumu Kontrolü’ne tıklayarak sonuca erişebilecek.



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