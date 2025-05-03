ABD'de süresiz ikamet hakkı ve çalışma izni sağlayan Yeşil Kart başvuruları 4 Ekim-7 Kasım 2023 tarihleri arasında DV Lottery üzerinden alınmıştı. Diversity Visa Programı (DV Lottery) kapsamında düzenlenen, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve çalışma hakkı tanıyan Green Card (Yeşil Kart) 2025 yılı çekiliş sonuçları her yıl Mayıs ayında açıklanıyor. Peki, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesi aracılığıyla duyurulacak olan Green Card sonuçları açıklandı mı? Ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Green Card sonuçlarımı nasıl öğrenilir? İşte Green Card başvuru şartları ve çekiliş sonuçları sorgulama ekranı.