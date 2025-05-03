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Green Card sonuçları açıklandı! Sonuçlar nasıl öğrenilir? Green Card (Yeşil Kart) 2025 dvprogram.state.gov çekiliş sonucu sonuç sorgulama

Green Card sonuçları açıklandı! Sonuçlar nasıl öğrenilir? Green Card (Yeşil Kart) 2025 dvprogram.state.gov çekiliş sonucu sonuç sorgulama

21:393/05/2025, Cumartesi
G: 3/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Green card
Green card

Green Card başvuru sonuçları açıklandı. DV Lottery üzerinden başvuruları alınan Yeşil Kart uygulaması ile ABD'de çalışma ve yaşama şansı elde ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hem çalışma hem de yaşama hakkı kazanmak için on binlerce adayın başvurduğu Green Card çekiliş sonuçları, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın online sistemi üzerinden ilan edildi. 2025 Green Card başvuru şartları arasında artık yabancı dil bilme şartı yer almıyor. dvprogram.state.gov üzerinden sorgulanıyor. İşte Peki, 2025 Green Card (Yeşil Kart) çekiliş sonuç öğrenme ekranı!

ABD'de süresiz ikamet hakkı ve çalışma izni sağlayan Yeşil Kart başvuruları 4 Ekim-7 Kasım 2023 tarihleri arasında DV Lottery üzerinden alınmıştı. Diversity Visa Programı (DV Lottery) kapsamında düzenlenen, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve çalışma hakkı tanıyan Green Card (Yeşil Kart) 2025 yılı çekiliş sonuçları her yıl Mayıs ayında açıklanıyor. Peki, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesi aracılığıyla duyurulacak olan Green Card sonuçları açıklandı mı? Ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Green Card sonuçlarımı nasıl öğrenilir? İşte Green Card başvuru şartları ve çekiliş sonuçları sorgulama ekranı.

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Yeşil Kart başvuruları 4 Ekim - 7 Kasım tarihleri arasında DV Lottery sayfası üzerinden alındı. Green Card 2025 kura çekiliş sonuçları 3 Mayıs Cumartesi günü Türkiye zaman dilimine göre saat 19.00'da açıklandı. Vatandaşlar, Green Card başvuru sonuçlarını https://dvprogram.state.gov/ adresinden görüntüleyebilecek. Green Card sonuç sorgulaması teyit numarası kullanarak yapılabilecek.

GREEN CARD SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Başvuru sonuçlarının açıklanması ile Green Card sonuçları DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden görüntülenecek. Sonuçlar, teyit numarası (Confirmation Number) ile sorgulanabiliyor.

Başvuru işlemini yapmış adaylar https://dvprogram.state.gov/ESC/ adresindeki Başvuru Durumu Kontrolü’ne tıklayarak sonuca erişebilecek.


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Green Card sonuçları açıklandı! Sonuçlar nasıl öğrenilir? Green Card (Yeşil Kart) 2025 dvprogram.state.gov çekiliş sonucu sonuç sorgulama