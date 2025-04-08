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Doğum yardımı başvurusu başladı mı? 1.2.3. ve sonraki çocuklar için annelere yardım yapılmakta

Doğum yardımı başvurusu başladı mı? 1.2.3. ve sonraki çocuklar için annelere yardım yapılmakta

11:248/04/2025, Salı
G: 8/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Doğum yardımı başvurusu başladı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 'Doğum yardımı başvurularımızı, bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz' dedi. Başvuruda bulunan annelere, 1.2.3. ve sonraki çocuklar için doğum yardımı yapılmakta. Peki doğum yardımı ne kadar? Çocuk başına kaç TL veriliyor, kimler başvuracak, şart var mı? İşte Çocuk parası e-Devlet başvuru ekranı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımlarına başvuruların, bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başladığını bildirdi.

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle hayata geçirilen doğum yardımı başvurularına ilişkin açıklamada bulundu.


Doğum yardımı başvurusu nereden nasıl yapılacak?

Ailelere ilk çocuktan itibaren verilecek doğum yardımlarını içeren düzenlemenin TBMM'den 27 Mart'ta geçtiğini anımsatan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı Tanıtım Programı'mızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek." diye konuştu.

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Doğum yardımı ne kadar? Çocuk başına kaç TL veriliyor?

Doğum yardımlarının herhangi kriter gözetmeksizin yapılacağının altını çizen Göktaş, şunları kaydetti: “Bu yardımlardan 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan ailelerimiz yararlanacak.



Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımımız, ikinci çocuk için her ay 1500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira desteğimiz annelerimizin hesabına yatırılacak. Bu desteklerimiz, çocuklarımız 5 yaşını tamamlayana kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

#Doğum yardımı
#çocuk parası
#e devlet

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