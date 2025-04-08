Türkiye, yeni haftaya Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi ile başladı. Bu hafta ülkemizde, sıcaklıklar batı kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece, diğer bölgelerde ise 8-10 derece altına ineceği bildirildi. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sabahın erken saatleriyle birlikte kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışının etkili olmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler merak içerisinde "Bugün (8 Nisan Salı) okul var mı, tatil mi oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte bugün kar tatili olan iller listesi.
Nisan ayının gelişiyle birlikte yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına indi. Soğuk hava dalgası nedeniyle birçok ilde yağış etkili olurken, yüksek kesimler beyaza büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta için uyarılarda bulundu. Bu kapsamda 8 Nisan Salı günü okula gitmek durumumda olan öğrenciler gözünü, valilikten gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi.
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Trakya'da kar yağışı etkisini arttırdı. yüksek kesimlerini Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerini beyaza bürüyen kar, kent merkezlerinde de etkili oluyor. Kar yağışı ayrıca Gelibolu, Kars ve Ardahan'da etkili olmaya başladı.
8 NİSAN SALI HANGİ İLLER VE İLÇELERDE OKULLAR TATİL?
Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası yurt genelinde etkili olurken hava sıcaklıklarında ani düşüş yaşandı. Ancak 8 Nisan Salı günü için henüz okulların tatil ilan edildiği il ve ilçe bulunmuyor. Konuya ilişkin Valiliklerden resmi açıklamalar geldikçe habere eklenecek.
EDİRNE, TEKİRDAĞ VE KIRKLARELİ'NDE OKULLAR TATİL Mİ?
Edirne Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Ancak okulların tatil olmasıyla ilgili valiliklerden açıklama gelmedi. Tatil açıklaması gelmesi halinde güncel bilgiyi sizlerle paylaşacağız.
BAZI İLLERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR
Pazartesi günü itibariyle Tekirdağ’da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Kırklareli’nde ise dün başlayan kar yağışı Pazartesi günü de devam ediyor. Kırklareli’nde Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, kar temizleme çalışmaları yapıyor.
Edirne’de ise soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisine giren kentte sıcaklıklar hissedilir derecede düşmeye başladı. Bölgede yer yer kar yağışı görülüyor.
Kars'ın Sarıkamış İlçesinde gece etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.
Sarıçam ormanları ve bitkiler karla kaplandı.Bazı vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Yaban kuşları karlı arazide yiyecek aradı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri dışında kalan tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; İzmir, Uşak, Aydın, Muğla, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İzmir, Uşak, Aydın, Muğla, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.