Türkiye, yeni haftaya Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi ile başladı. Bu hafta ülkemizde, Türkiye'nin batısında hava ısınırken, yurdun doğusunda ise kar yağışı devam edecek. Bazı illerde ise kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışının etkili olmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler merak içerisinde "Bugün (14 Nisan Pazartesi) okul var mı, tatil mi oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte bugün kar tatili olan iller listesi.
Nisan ayının gelişiyle birlikte yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına indi. Soğuk hava dalgası nedeniyle birçok ilde yağış etkili olurken, yüksek kesimler beyaza büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta için uyarılarda bulundu. Bu kapsamda 14 Nisan Pazartesi günü okula gitmek durumumda olan öğrenciler gözünü, valilikten gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi.
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Trakya'da kar yağışı etkisini arttırdı. yüksek kesimlerini Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerini beyaza bürüyen kar, kent merkezlerinde de etkili oluyor. Kar yağışı ayrıca Gelibolu, Kars ve Ardahan'da etkili olmaya başladı.
14 NİSAN SALI HANGİ İLLER VE İLÇELERDE OKULLAR TATİL?
Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası yurt genelinde etkili olurken hava sıcaklıklarında ani düşüş yaşandı. Ancak 14 Nisan Pazartesi günü 6 ilde okulların tatil edildiği açıklandı.
BAZI İLLERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR
Pazartesi günü itibariyle bugün Hakkari, Şırnak, Batman, Siirt, Bitlis ve Van'ın güneyinde yağış devam edecek. Yağışlar yer yer kar şeklinde ve kuvvetli olacak.
AĞRI
Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nün uyarıları doğrultusunda 14 Nisan Pazartesi günü Ağrı Merkez, Tutak, Eleşkirt ve Hamur ilçelerindeki tüm okullarda, özel eğitim kurumlarında, kreşlerde, Kur’an kurslarında ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.
Patnos ve Taşlıçay ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitime ara verildi. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel, çocuğu kreş veya anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan çalışanlar idari izinli sayılacak.
24 saat esasına göre hizmet veren kurumlarda ise hizmetin aksamaması için gerekli değerlendirmelerin birim amirlerince yapılması istendi. Doğubayazıt ve Diyadin ilçelerinde ise olumsuz hava şartları öngörülmediğinden eğitim-öğretim normal seyrinde devam edecek.
MUŞ'TA OKULLARDA TATİL İLAN EDİLDİ
Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtildi.
Kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde üniversiteler hariç, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 14 Nisan Pazartesi günü ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olanlar ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.
KARABÜK'TE DE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ
Karabük'ün Eflani ilçesinde tüm kademelerde, Bartın'ın Ulus ilçesinde ise taşımalı eğitime yarın ara verildi.
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçede devam eden kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle, yarın eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.
BARTIN'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ
Bartın’ın Ulus ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler, yarın okullara gitmeyecek.
Ulus Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanmanın ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtildi.
Açıklamada şöyle denildi:
"Taşımalı eğitim kapsamında bulunan öğrencilerimiz için Ulus ilçemiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tüm kademelerinde, özel öğretim kurslarında ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 14 Nisan Pazartesi, ilçe Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar doğrultusunda taşımalı eğitim yoluyla okullarına erişim sağlayan öğrencilerimiz için eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."
BİTLİS'TE KENT MERKEZİ VE ÜÇ İLÇEDE TATİL EDİLDİ
Bitlis'te iki gündür aralıklarla yağan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve 3 ilçesinde ilk, ortaokul ve liseler, Ahlat ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda pazartesi (yarın) için eğitim öğretime bir gün ara verildi.
Kentte iki gündür aralıklarla yağan kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Bitlis Valiliği tarafından okulların tatil edilmesine ilişkin açıklama yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri dikkate alınarak yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla eğitime ara verildiği belirtilen açıklamada, “14.04.2025 günü Bitlis Merkez, Güroymak, Mutki ve Tatvan ilçelerimizin genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumları (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler) ile rehabilitasyon merkezlerinde, Ahlat ilçemizde ise taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir." denildi.