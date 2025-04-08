Okullarda her öğretmenin ay boyunca girdiği ders saatleri kayıt altına alınır. İdareciler tarafından kontrol edilerek ay sonunda onaylanır. Öğretmen ek ders ücretleri genellikle her ayın ilk haftasında öğretmenlerin banka hesaplarına yatırılır. Mart ayı ek ders ödemesi alacak öğretmenler ek ders ücreti yattı mı? sorusunu sormakta. Öğretmen ve yöneticilere sağlanan ek ders ücreti ocak ayındaki zamla beraber saat başı 141,76 TL olarak belirlendi. İşte 2025 Mart ek ders parası ödeme tarihi.
Öğretmenlerin ek ders ücretlerinin ne zaman yatacağı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre değişiklik göstermektedir. Ek ders ücretleri, genellikle bir önceki ayın derslerine ait ödemeleri kapsar. 2025 yılı için zamlı ek ders ücreti ocak ayında saat başı 141, 76 TL olmuştu. Peki Mart ayı öğretmenlerin ek ders ücreti ne zaman yatacak?
ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ NE ZAMAN YATAR?
Ek ders ücretleri, önceki ayın sonunda sorumlu personel tarafından muhasebeleştirilmesi ardından her ayın başında hesaplara geçiyor. Buna göre mart ayının ek ders parası 10-11 Nisan tarihlerinde hak sahiplerine ödenmiş olacak. Ancak söz konusu tarihlerden farklı zaman dilimlerinde ödenen ücretlerin; promosyon anlaşmaları, geç muhasebeleştirilmesi veya ek derslerin zamanında muhasebe ekibine bildirilmemiş olması etkili olabilir.
EK DERS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Öğretmen ve yöneticilere sağlanan ek ders ücreti ocak ayındaki zamla beraber saat başı 141,76 TL olarak belirlendi.
Gündüz Öğretimi Lisans Öğretmeni için Ek Ders Ücreti
Brüt Ücret: 141,07 TL
Net Ücret (%15 kesinti): 119,91 TL
Net Ücret (%20 kesinti): 112,85 TL
Yüksek Lisanslı Öğretmen için Ek Ders Ücreti
Brüt Ücret (Gündüz): 151,92 TL
Brüt Ücret (Yarıyıl, Gece ve Cumartesi-Pazar): 161,73 TL
Doktoralı Öğretmen için Ek Ders Ücreti
Brüt Ücret (Gündüz): 169,29 TL
Brüt Ücret (Yarıyıl, Gece ve Cumartesi-Pazar): 181,38 TL
ÖĞRETMEN EK DERS SAATİ NE KADAR?
Aylık karşılığı ders görevini tamamlayan;
a) Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saate,
b) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate,
c) Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate, kadar alanlarında ek ders verilebildiği gibi alanlarında ek ders görevi sunulmayan veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç durumuna ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir.