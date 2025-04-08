ÖĞRETMEN EK DERS SAATİ NE KADAR?

Aylık karşılığı ders görevini tamamlayan;

a) Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saate,

b) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate,

c) Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate, kadar alanlarında ek ders verilebildiği gibi alanlarında ek ders görevi sunulmayan veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç durumuna ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir.