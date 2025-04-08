Üniversite Sınavı YKS sınavı ne zaman? TYT, AYT, YDT sınav giriş belgeleri...

YKS 2025 sınav takvimi ÖSYM tarafından duyuruldu. Binlerce adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bu yıl 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak. Üç oturumdan oluşan sınavın ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran Cumartesi günü uygulanacak. Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 22 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.