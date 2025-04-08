Üniversite Sınavı YKS sınavı ne zaman? TYT, AYT, YDT sınav giriş belgeleri...

2025 YKS sınavı için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek sınav, 21-22 Haziran tarihlerinde üç oturumda yapılacak. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran Cumartesi günü uygulanacak. AYT ve YDT oturumları ise 22 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav başvuruları 6 Şubat – 3 Mart tarihleri arasında alındı. Peki sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak?
YKS 2025 sınav takvimi ÖSYM tarafından duyuruldu. Binlerce adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bu yıl 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak. Üç oturumdan oluşan sınavın ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran Cumartesi günü uygulanacak. Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 22 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.
YKS 2025 SINAV TARİHLERİ
YKS 2025 sınavı 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı 21 Haziran saat 10:15'te başlayacak. Sınavın gerçekleştirileceği bina ve salonlara adaylar saat 10:00'dan sonra alınmayacak. TYT sınavı 165 dakika sürecek.
Alan Yeterlilik Testi (AYT) 22 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav 10:15'te başlayacak. Sınavın gerçekleştirileceği bina ve salonlara saat 10:00'dan sonra adaylar alınmayacak. AYT sınavı 180 dakika sürecek.
Yabancı Dil Testi (YDT) sınavı 22 Haziran saat 15:45'te başlayacak. 15:30'dan sonra sınavın gerçekleştirileceği bina ve salonlara adaylar alınmayacak. YDT sınavı 120 dakika sürecek.
YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
YKS sınav giriş belgeleri Haziran ayı ilk haftası içerisinde ÖSYM tarafından erişime açılacak.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 YKS sınav sonuçları 22 Temmuz tarihinde ÖSYM tarafından erişime açılacak.