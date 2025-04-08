ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ATA AÖF vize sınavı sonuç tarihi

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi vize sınavları 5-6 Nisan tarihlerinde tamamlandı. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı sınavların ardından gözler sonuçlara çevrildi. ATA AÖF sınav sonuçlarının, değerlendirme sürecinin ardından Nisan ayının üçüncü haftasında açıklanması bekleniyor.
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) 2024-2025 Bahar Dönemi ara sınavları 5-6 Nisan 2025 tarihlerinde üç oturumda yüz yüze gerçekleştirildi. Sınav sonuçlarının, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından yaklaşık iki hafta içerisinde, en geç 20 Nisan 2025 tarihine kadar açıklanması bekleniyor.
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF vize sınavları 5-6 Nisan tarihinde Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından tamamlandı.
ATA AÖF sınav sonuçları tarihine ilişkin bir bilgilendirme henüz yapılmadı fakat ATA AÖF sınav sonuçlarının en geç 2 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.
ATA AÖF SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
ATA AÖF sınav sonuçları ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak görüntülenebilecek. Adaylar puanlarını T.C kimlik numarası ve öğrenci şifresi ile öğrenebilecek.
ATA AÖF SINAV TAKVİMİ 2024-2025
Yarıyıl Sonu (Final) sınavları 31 Mayıs - 1 Haziran 2025
Bütünleme Sınavı 5-6 Temmuz 2025
Mezuniyete Üç Ders Sınavı 10 Ağustos 2025