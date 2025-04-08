ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ATA AÖF vize sınavı sonuç tarihi

​Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) 2024-2025 Bahar Dönemi ara sınavları 5-6 Nisan 2025 tarihlerinde üç oturumda yüz yüze gerçekleştirildi. Sınav sonuçlarının, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından yaklaşık iki hafta içerisinde, en geç 20 Nisan 2025 tarihine kadar açıklanması bekleniyor.