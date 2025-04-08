Aile Destek Ödemesi bitti mi, devam ediyor mu? Aile Destek ödemesi son dakika açıklamalar

Aile Destek Programı'na dair son gelişmeler merak ediliyordu. 2024 Aralık ayında sonlanan Aile Destek Ödemesi, 2025 yılı itibarıyla artık devam etmiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, ödemelerin son bulduğunu ve herhangi bir uzatma yapılmayacağını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022'de başlatılan bu destek, dar gelirli ailelere sağlanan finansal yardımların sona erdiğini açıklarken, sosyal medyada programın yeniden başlatılacağına dair iddialar ise hızla yayıldı. Peki, Aile Destek Programı 2025'te devam edecek mi? İşte son dakika gelişmeleri...
Aile Destek Ödemeleri 2025 yılı itibarıyla sona erdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 Aralık ayında yapılan son ödemelerle birlikte program sonlandırıldı. Bakanlık, 2022 yılında başlatılan Türkiye Aile Destek Programı kapsamında, ihtiyaç sahibi hanelere toplam 3,6 milyar lira ödeme yapıldığını duyurmuştu. Ancak, 2025 yılında bu programın devam etmeyeceği belirtildi. Sosyal medyada programın tekrar başlatılacağına dair çeşitli iddialar ortaya atılsa da, Hazine ve Maliye Bakanlığı bu söylentileri yalanlayarak, ödeme süreçlerinin sonlandırıldığını açıkladı. Peki, Aile Destek Ödemesi yeniden başlayacak mı? 2025 yılı için bir değişiklik olacak mı? İşte son gelişmeler...
AİLE DESTEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ 2025?
Aile Destek Programı ödemelerinin 2024 Aralık ayında sona ereceği açıklanmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Aile Destek Programı'nın süreli olması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasına gerek olmadan otomatik sonlandığını bildirdi.
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, bir gazetede yayımlanan "Aileye destek lüksmüş" başlıklı haberin tüm içeriğiyle "yalan" olduğu aktarıldı.
Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına konuya açıklık getirilmesinin zaruri hale geldiğine işaret edilen açıklamada, "Program, süreli olduğu için bakan imzasına gerek olmadan otomatik sonlanmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, Haziran 2022'de geçici süreli başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren programdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın, programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.
SOSYAL YARDIM PARALARI DEVAM EDİYOR
Bu yıla ilişkin bütçenin, kuşatıcı sosyal destek sistemine kaynak aktardığına ve toplumun her kesimini gözettiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Engelli kardeşlerimizden 65 yaş üstü büyüklerimize, sosyal güvencesi olmayanlardan aile birliğini korumaya ve dar gelirli aileleri desteklemeye kadar geniş bir perspektifle sosyal yardımlarımızı sürdürüyoruz. 2025'te sosyal yardım harcamaları için ayırdığımız kaynağı 651 milyar liraya çıkardık. 2002'de milli gelirin yüzde 0,4'ü olan sosyal yardım harcamalarını 2025 yılında yüzde 1,1'e yükselttik. Son dönemde teyit edilmeden, kamuoyunda algı oluşturma amacıyla bilinçli şekilde yayılan bu tür haberlere itibar edilmemesi ve vatandaşlarımızın bu tür kasıtlı ve yanıltıcı haberlere karşı daha dikkatli olması büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunu bu tür asılsız haberler karşısında duyarlı ve dikkatli olmaya da davet ediyoruz."