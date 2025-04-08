Aile Destek Ödemesi bitti mi, devam ediyor mu? Aile Destek ödemesi son dakika açıklamalar

SOSYAL YARDIM PARALARI DEVAM EDİYOR

Bu yıla ilişkin bütçenin, kuşatıcı sosyal destek sistemine kaynak aktardığına ve toplumun her kesimini gözettiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Engelli kardeşlerimizden 65 yaş üstü büyüklerimize, sosyal güvencesi olmayanlardan aile birliğini korumaya ve dar gelirli aileleri desteklemeye kadar geniş bir perspektifle sosyal yardımlarımızı sürdürüyoruz. 2025'te sosyal yardım harcamaları için ayırdığımız kaynağı 651 milyar liraya çıkardık. 2002'de milli gelirin yüzde 0,4'ü olan sosyal yardım harcamalarını 2025 yılında yüzde 1,1'e yükselttik. Son dönemde teyit edilmeden, kamuoyunda algı oluşturma amacıyla bilinçli şekilde yayılan bu tür haberlere itibar edilmemesi ve vatandaşlarımızın bu tür kasıtlı ve yanıltıcı haberlere karşı daha dikkatli olması büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunu bu tür asılsız haberler karşısında duyarlı ve dikkatli olmaya da davet ediyoruz."