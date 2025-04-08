UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilç maçında Bayern Münih ile Inter karşı karşıya geliyor. Devler Ligi'ndeki heyecan dolu mücadele öncesinde takımlar son hazırlıklarını tamamladı. Harry Kane, Jamal Musiala, Joshua Kimmich gibi güçlü isimlere sahip olan Bayern Münih, Hakan Çalhanoğlu, Luarto Martinez, Nicolo Barella isimlerinin yer aldığı Inter karşısında galibiyet arayacak. Peki Bayern Münih Inter maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçtan istatistikler ve yayın bilgileri.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Lig'de çeyrek final ilk maçları bu akşam oynanacak Bayern Münih-Inter ve Arsenal-Real Madrid karşılaşmalarıyla başlayacak. Bayern Münih-Inter maçını takip etmek isteyen futbolseverler karşılaşma öncesinde maçın ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. İşte Bayern Münih-Inter maçından bilgiler.
BAYERN MÜNİH INTER MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Münih ile Inter 8 Nisan Salı akşamı saat 22.00'da Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek. Bayern Münih-Inter mücadelesi TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak.
BAYERN MÜNİH INTER İSTATİSTİKLER
-Inter ile oynadığı dokuz Avrupa kupası maçının beşini kazanan Bayern (1B 3M), iki ekibin son Şampiyonlar Ligi eşleşmesindeki her iki karşılaşmadan da 2-0 galip ayrıldı (2022/23 grup aşaması).
-Inter, Şampiyonlar Ligi’nde Bayern ile oynadığı yedi maçın dördünü kaybetti (2G 1B) ancak grup/lig aşamaları sonrasındaki iki eşleşmede de rakibini turnuva dışına itti (2009/10 final & 2010/11 son 16).
-Şampiyonlar Ligi tarihinde grup/lig sonrası aşamalarda Bayern’i Inter’den (2) daha fazla eleyen tek takım Real Madrid (7).
-Evinde oynadığı son 22 Şampiyonlar Ligi maçını kaybetmeyen Bayern (17G 5B), bu turnuvada son iç saha mağlubiyetini Nisan 2021’de PSG karşısında aldı (çeyrek final).
-Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde bir sezonda 10+ maça çıkan takımlar arasında gole kapama yüzdesi en yüksek ekip, bu sezonki 10 karşılaşmanın sekizinde gol yemeyen Inter (%80).
TRT'de Avrupa futbolu maratonu: 3 günde 12 maç
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı, 8-10 Nisan tarihlerinde oynanacak 12 karşılaşma, TRT 1, TRT Spor ve tabii platformunda futbolseverlerle buluşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi çeyrek final aşamasında, bazı karşılaşmalar TRT 1 ve TRT Spor üzerinden, diğer tüm mücadeleler ise tabii platformunda izlenebilecek. UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi 8-10 Nisan canlı yayın maç takvimi şöyle:
8 Nisan Salı
22.00 Arsenal - Real Madrid (Tabii Spor)
9 Nisan Çarşamba
22.00 Barcelona - B.Dortmund (Tabii Spor)
22.00 PSG - Aston Villa (TRT 1)
UEFA Avrupa Ligi
10 Nisan Perşembe
19.45 Bodo/Glimt - Lazio (Tabii Spor)
22.00 Tottenham - E.Frankfurt (TRT 1)
22.00 Lyon - Manchester United (Tabii Spor 1)
22.00 Rangers - Athletic Bilbao (Tabii Spor 2)
UEFA Konferans Ligi
10 Nisan Perşembe
19.45 Legia Varşova - Chelsea (TRT 1)
22.00 Djurgarden - Rapid Wien (Tabii Spor 3)
22.00 Nk Celje - Fiorentina (Tabii Spor 4)
22.00 Real Betis - J.Bialystok (Tabii Spor 5)