UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Lig'de çeyrek final ilk maçları bu akşam oynanacak Bayern Münih-Inter ve Arsenal-Real Madrid karşılaşmalarıyla başlayacak. Bayern Münih-Inter maçını takip etmek isteyen futbolseverler karşılaşma öncesinde maçın ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. İşte Bayern Münih-Inter maçından bilgiler.





BAYERN MÜNİH INTER MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Münih ile Inter 8 Nisan Salı akşamı saat 22.00'da Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek. Bayern Münih-Inter mücadelesi TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak.





BAYERN MÜNİH INTER İSTATİSTİKLER





-Inter ile oynadığı dokuz Avrupa kupası maçının beşini kazanan Bayern (1B 3M), iki ekibin son Şampiyonlar Ligi eşleşmesindeki her iki karşılaşmadan da 2-0 galip ayrıldı (2022/23 grup aşaması).





-Inter, Şampiyonlar Ligi’nde Bayern ile oynadığı yedi maçın dördünü kaybetti (2G 1B) ancak grup/lig aşamaları sonrasındaki iki eşleşmede de rakibini turnuva dışına itti (2009/10 final & 2010/11 son 16).





-Şampiyonlar Ligi tarihinde grup/lig sonrası aşamalarda Bayern’i Inter’den (2) daha fazla eleyen tek takım Real Madrid (7).





-Evinde oynadığı son 22 Şampiyonlar Ligi maçını kaybetmeyen Bayern (17G 5B), bu turnuvada son iç saha mağlubiyetini Nisan 2021’de PSG karşısında aldı (çeyrek final).





-Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde bir sezonda 10+ maça çıkan takımlar arasında gole kapama yüzdesi en yüksek ekip, bu sezonki 10 karşılaşmanın sekizinde gol yemeyen Inter (%80).





TRT'de Avrupa futbolu maratonu: 3 günde 12 maç





UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı, 8-10 Nisan tarihlerinde oynanacak 12 karşılaşma, TRT 1, TRT Spor ve tabii platformunda futbolseverlerle buluşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi çeyrek final aşamasında, bazı karşılaşmalar TRT 1 ve TRT Spor üzerinden, diğer tüm mücadeleler ise tabii platformunda izlenebilecek. UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi 8-10 Nisan canlı yayın maç takvimi şöyle:





UEFA Şampiyonlar Ligi

8 Nisan Salı

22.00 Arsenal - Real Madrid (Tabii Spor)

22.00 Bayern Münih - Inter (TRT Spor)





9 Nisan Çarşamba

22.00 Barcelona - B.Dortmund (Tabii Spor)

22.00 PSG - Aston Villa (TRT 1)





UEFA Avrupa Ligi

10 Nisan Perşembe

19.45 Bodo/Glimt - Lazio (Tabii Spor)

22.00 Tottenham - E.Frankfurt (TRT 1)

22.00 Lyon - Manchester United (Tabii Spor 1)

22.00 Rangers - Athletic Bilbao (Tabii Spor 2)





UEFA Konferans Ligi

10 Nisan Perşembe

19.45 Legia Varşova - Chelsea (TRT 1)

22.00 Djurgarden - Rapid Wien (Tabii Spor 3)

22.00 Nk Celje - Fiorentina (Tabii Spor 4)